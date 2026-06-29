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Украина, Иран и Ближний Восток: Рубио и Вадефуль обсудили угрозы миру

Встреча Марко Рубио и Йоханна Вадефуля

Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в социальной сети X.

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Безопасность на Ближнем Востоке и война в Украине

В ходе встречи стороны подтвердили общую позицию по недопущению получения Ираном ядерного оружия и обсудили ключевые вопросы безопасности в рамках НАТО.

Рубио отметил, что США и Германия придерживаются одинакового видения в отношении иранской ядерной программы.

"Сегодня встретился с министром иностранных дел Германии для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и подтвердил наше общее обязательство обеспечить, чтобы Иран никогда не получил и не разработал ядерное оружие", — сказал он.

Также стороны подчеркнули необходимость справедливого распределения оборонной нагрузки между союзниками по НАТО и достижения прочного мира между Украиной и Россией.

"Мы также подтвердили необходимость переноса бремени с НАТО и установления прочного мира между Россией и Украиной", — добавил госсекретарь США.

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