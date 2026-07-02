Война в Украине вступила в решающую фазу, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война РФ против Украины вступила в решающую фазу, поэтому Киеву нужны средства на производство вооружений.

Об этом он заявил в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Война России против Украины вступила, возможно, в решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом. Украине нужны средства, чтобы производить вооружение и иметь возможность защищаться от России", — подчеркнул министр.

Писториус считает, что "это наша общая ответственность — не ослаблять эту поддержку".

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Что этому предшествовало?

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что на саммите НАТО в Анкаре Германия предложит европейским союзникам взять на себя новые финансовые обязательства для поддержки Украины.

Также Германия осудила массированную российскую атаку на Киев и заявила о намерении усилить давление на Россию совместно с международными партнерами.

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