Германия может вернуть обязательный призыв из-за угрозы со стороны РФ, — The Telegraph

Из-за российской угрозы в Германии подняли вопрос о возобновлении обязательной военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

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Германия может возобновить призыв уже к 2027 году

По данным издания, Берлин рассматривает возможность возвращения обязательной военной службы для мужчин уже к 2027 году. В стране опасаются, что добровольцев не хватит для усиления армии на фоне угрозы со стороны России.

Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что властям придется вернуть призыв, если добровольный набор не даст нужного результата.

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Не хватает добровольцев для Бундесвера

"Если нам не удастся достичь этих целей за счет добровольного набора, нам придется вернуться к обязательному призыву", — подчеркнул он.

По его словам, окончательное решение должно быть принято до 31 июля следующего года.

Как отмечается, в последние годы Германия пытается увеличить численность армии, но сталкивается с нехваткой желающих служить. Несмотря на рост оборонных расходов, набрать достаточное количество новобранцев пока не удается.

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Мерц планирует увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих

Канцлер Фридрих Мерц поставил цель увеличить численность Бундесвера примерно с 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году. Однако в парламенте сомневаются, что этого удастся достичь только за счет добровольцев.

В Германии обязательную военную службу отменили еще в 2011 году. Но после полномасштабного вторжения России в Украину вопросы обороны и безопасности вновь стали одним из главных приоритетов для страны.

Немецкий депутат также предупредил, что Россия может представлять угрозу для стран НАТО уже к концу десятилетия. Именно поэтому, по его мнению, Германия должна серьезно готовиться к возможным вызовам.

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В последнее время Германия активно пересматривает свою оборонную политику на фоне войны России против Украины.