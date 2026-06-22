Немецкий журнал Der Spiegel подвергся критике за заголовок "Наша война против России": забыли о жертвах Украины

Немецкий еженедельник Der Spiegel оказался в центре скандала из-за обложки нового номера, посвященного 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Главный заголовок издания "Наша война против России" вызвал шквал критики со стороны украинского дипломата и немецких политиков, которые обвинили редакцию в подыгрывании кремлевской пропаганде и игнорировании миллионов жертв среди украинцев, белорусов и других народов бывшего Союза.

Об этом пишут Berliner Zeitung и DW, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Немецкий журнал Der Spiegel посвятил номер за 19–26 июня 85-й годовщине начала операции "Барбаросса" — нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

На обложке издания крупными буквами разместили заголовок "Наша война против России", а в подзаголовке отметили: "85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Как те преступления продолжают влиять на семьи и политику".

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Критика издания

Такая формулировка со стороны СМИ вызвала волну критики в Германии, Украине и России. Одно из главных замечаний — отождествление СССР с Россией, хотя в состав Советского Союза входили многочисленные республики, а от нацистского вторжения особенно пострадали Украина, Беларусь, страны Балтии и другие территории.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал на такую манипуляцию, напомнив немецким журналистам реальные исторические цифры:

"Нацистская война против Советского Союза стоила украинскому народу примерно 8 миллионов жизней. Историческая ответственность предполагает, в частности, и ответственность СМИ за то, чтобы не распространять российскую пропаганду через вводящие в заблуждение и ложные заголовки", — подчеркнул дипломат.

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В защиту исторической правды выступили и сами немецкие политики. Бывший член парламента от Христианско-демократического союза Рупрехт Поленц отметил, что в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз, а не на Россию, и это "важно четко сформулировать, чтобы украинские и белорусские жертвы немецкого вторжения не были забыты".

Его поддержал экс-депутат от "Зелёных" Фолькер Бек, который напомнил, что именно территория современной Украины и Беларуси пережила тотальную оккупацию, разрушения и Холокост, поэтому называть нападение лишь "войной против России" некорректно.

На фоне скандала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой обвинила Spiegel в "игре на руку путинской пропаганде".

"У нас до сих пор распространено убеждение, что благодаря победе СССР над Гитлером наша страна находится в долгу перед Россией, но не перед Украиной", — говорится в тексте FAZ.

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Радость в Москве и оправдания главреда

Топ-пропагандисты Кремля уже активно используют обложку немецкого еженедельника для внутреннего потребления. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и российский сенатор Алексей Пушков с радостью подхватили фразу "наша война против России", используя её как "доказательство" того, что Запад якобы всегда воевал и продолжает воевать исключительно против россиян.

На фоне скандала главный редактор Der Spiegel Дирк Курбьювайт попытался оправдаться, отметив, что заголовок был утвержден на редакционном совещании сознательно, чтобы отразить "коллективную память" рядовых немцев.

"Мы хотели показать именно немецкий взгляд на эту войну, которая в коллективной памяти Германии часто закрепилась как "война против России". В то же время мы признаем, что Советский Союз был многонациональным государством, а Украина понесла огромные разрушения и потери... В заголовках и разговорной речи не всегда нужно и даже не всегда возможно достичь стопроцентной точности. Термин "Советский Союз" на нашей обложке, разумеется, присутствует в подзаголовке, поскольку именно подзаголовок в большей степени отвечает за точность формулировок", — добавил он.

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