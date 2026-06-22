Зеленский в годовщину нападения нацистской Германии на СССР: Путин руководствуется тем же, чем и предыдущие агрессоры

Президент Владимир Зеленский в День скорби и памяти жертв войны отметил, что этот день Россия начала с террора против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, как и каждый год 22 июня, в России много и очень пафосно будут говорить о Второй мировой войне, об одном из ее самых кровавых эпизодов — нападении нацистской Германии на СССР. О времени, которое для Украины всегда было напоминанием о важности мира и почтения памяти миллионов невинных жертв Второй мировой войны.

Это именно тот период 20 века, который должен был навсегда изменить отношение любого государства и мира в целом к человеческой жизни, а именно – утвердить жизнь как истинную высшую ценность. Мировых войн и не было бы, если бы тогдашние лидеры руководствовались ценностью человеческой жизни, а не своими имперскими бреднями", – говорится в сообщении.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сегодня Россия начала этот день вовсе не с чествования памяти павших во Второй мировой войне и не с сигналов, которые позволили бы приблизить окончание нынешней войны – войны России против Украины, а с новых, ничем не оправданных убийств.

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"В Сумской области российский дрон убил ребенка, бабушку и мужчину. Мать и еще двое детей из этой семьи получили ранения. Дом уничтожен. Обычный дом, совершенно не военная цель… В Запорожье за эту ночь двое погибли от российских ударов, еще семь человек ранены. К сожалению, есть потери также в Одесской области, были удары по Херсонской, Донецкой и Харьковской областям. Снова были российские удары по энергетическим объектам в Черниговской области.



У этой российской войны нет ни одной справедливой причины: Путин руководствовался абсолютно тем же, чем и предыдущие агрессоры. Он так же презирает жизнь. Он так же бредит какой-то своей неадекватной и никому не нужной "империей". Нужно положить конец этой войне, которая уже пятый год уносит жизни людей. Эта полномасштабная война длится уже дольше, чем Первая мировая. Возможно, Россия хочет дождаться, чтобы эта война длилась еще дольше, чем Вторая мировая. Но мир точно этого не хочет и точно может этого не допустить. Необходимо оказать давление на Путина, давление на Россию, чтобы всё это завершилось достойным миром и реальной, гарантированной защитой жизни людей. Украина выдвинула все предложения для дипломатии. Нашим совместным давлением на агрессора нужно довести Россию до такой точки, когда других вариантов, кроме дипломатии и завершения войны, не останется. Спасибо всем, кто помогает нам защищать Украину! Спасибо всем, кто помогает нам защищать жизни людей!" — подытожил глава государства.

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