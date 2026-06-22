Украина будет определять, кто будет переговорщиком с Россией от Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно Украина будет определять кандидатуру представителя Европы в диалоге с Россией по вопросу прекращения войны.

Об этом он сказал в интервью "ТСН. Неделя", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина утвердит кандидатуру переговорщика

Зеленский рассказал, что на заседании Евросовета, которое состоялось на этой неделе, обсуждался вопрос переговоров с Россией. В частности, речь шла о роли Европы в диалоге с РФ.

"Мы обсудили роль Европы в диалоге с "русскими" - как это должно быть. Европа подумает о формате, предложит несколько вариантов, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо. Совершенно открыто мы обсудили, что будет, если мы сейчас не усадим Путина за стол переговоров. Какие страны под угрозой", - заявил глава государства.

Читайте также: ЕС выберет своего представителя для мирных переговоров только тогда, когда Путин будет готов к завершению войны

Напомним:

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует предложить кандидатуру специального переговорщика от ЕС по урегулированию войны РФ против Украины.

Читайте также: Кошта, несмотря на критику со стороны Германии и Франции, отстаивает необходимость открытия дипломатического канала с Россией