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Новости переговоры с РФ Восстановление диалога ЕС с РФ
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Украина будет определять, кто будет переговорщиком с Россией от Европы, - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина будет выбирать европейского переговорщика

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно Украина будет определять кандидатуру представителя Европы в диалоге с Россией по вопросу прекращения войны.

Об этом он сказал в интервью "ТСН. Неделя", сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина утвердит кандидатуру переговорщика 

Зеленский рассказал, что на заседании Евросовета, которое состоялось на этой неделе, обсуждался вопрос переговоров с Россией. В частности, речь шла о роли Европы в диалоге с РФ.

"Мы обсудили роль Европы в диалоге с "русскими" - как это должно быть. Европа подумает о формате, предложит несколько вариантов, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо. Совершенно открыто мы обсудили, что будет, если мы сейчас не усадим Путина за стол переговоров. Какие страны под угрозой", - заявил глава государства.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует предложить кандидатуру специального переговорщика от ЕС по урегулированию войны РФ против Украины.

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Автор: 

Европа (2452) Зеленский Владимир (24615) россия (98000)
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Топ комментарии
+11
Не переговори нам потрібні з кремлівськими терористами ,
а нам потрібна перемога над русофашистами , які
намагаються знищити нашу націю !
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22.06.2026 01:14 Ответить
+9
Цей вулкан потужності від паяца погано закінчиться для України🤔
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22.06.2026 00:50 Ответить
+5
Грошей на квиток до Києва спочатку у мами попроси. 😁
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22.06.2026 00:40 Ответить

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