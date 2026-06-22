Украина будет определять, кто будет переговорщиком с Россией от Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что именно Украина будет определять кандидатуру представителя Европы в диалоге с Россией по вопросу прекращения войны.
Об этом он сказал в интервью "ТСН. Неделя", сообщает Цензор.НЕТ.
Украина утвердит кандидатуру переговорщика
Зеленский рассказал, что на заседании Евросовета, которое состоялось на этой неделе, обсуждался вопрос переговоров с Россией. В частности, речь шла о роли Европы в диалоге с РФ.
"Мы обсудили роль Европы в диалоге с "русскими" - как это должно быть. Европа подумает о формате, предложит несколько вариантов, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо. Совершенно открыто мы обсудили, что будет, если мы сейчас не усадим Путина за стол переговоров. Какие страны под угрозой", - заявил глава государства.
Напомним:
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует предложить кандидатуру специального переговорщика от ЕС по урегулированию войны РФ против Украины.
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