Україна визначатиме, хто буде переговорником з Росією від Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме Україна визначатиме кандидатуру переговірника від Європи у діалозі з Росією щодо завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Україна затвердить кандидатуру перемовника

Зеленський розповів, що на засіданні Євроради, яке відбулося цього тижня, обговорювалося питання переговорів з Росією. Зокрема, йшлося про роль Європи у діалозі з РФ.

"Ми обговорили роль Європи в діалозі з "рускімі" – як це має бути. Європа подумає про формат, запропонує кілька можливостей, але Україна буде визначати, хто буде переговорником від Європи. Це справедливо. Абсолютно відкрито ми проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин. Які країни під загрозою ", - заявив глава держави.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні планує запропонувати кандидатуру спеціального перемовника від ЄС щодо врегулювання війни РФ проти України.

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