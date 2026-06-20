Кошта попри критику Німеччини та Франції захищає необхідність відкриття дипломатичного каналу з Росією

Попри критику з боку Німеччини та Франції, президент Євроради Антоніу Кошта захищає свій намір вивчити можливості для відкриття дипломатичного каналу між ЄС та Росією.

Це питання він прокоментував на пресконференції після засідання Європейської ради у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява Кошти після критики Німеччини та Франції

"У нас була дуже гарна дискусія, дуже корисна для прояснення непорозумінь", – сказав він, відповідаючи на запитання, чому він вирішив спробувати відкрити дипломатичний канал із Росією, не повідомивши про це всі держави блоку.

Президент Євроради підкреслив, що "ЄС не є і не матиме наміру бути посередником.

"Європейський Союз – на боці України. Ми з Україною під час війни, і ми будемо з Україною після війни", - сказав Кошта.

Водночас він зазначив, що немає жодних достовірних ознак того, що Росія готова вести серйозні переговори.

"Наразі те, що я роблю через свій офіс, - це налагоджую дипломатичний канал, оскільки ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських меседжів. І ми повинні мати можливість безпосередньо доносити до Росії наші власні меседжі", - вважає президент Євроради.

Також посадовець відкинув будь-які "суперечності чи конкуренцію" між різними гравцями чи форматами, зазначивши, що дипломатичні зусилля доповнюють одне одного.

Крім того, Кошта додав, що "тільки Україна може вести переговори від імені України".

"Звичайно, Коаліція охочих та її лідери також повинні будуть відігравати певну роль у тому, що стосується гарантій безпеки. Але що стосується інтересів Європейського Союзу, то їх мають захищати інституції Європейського Союзу відповідно до Договорів про ЄС", – наголосив Кошта, додавши, що він та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "завжди працюють як команда", - сказав він.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів завершення війни РФ проти України.

Згодом під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою саміту у Брюсселі, пишуть ЗМІ.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час саміту ЄС критикували намагання президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Кремлем.

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