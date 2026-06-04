Чехія пропонує надати канцлеру Німеччини Мерцу мандат ЄС на переговори з РФ

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пропонує, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проводив від імені Європейського Союзу переговори з Росією для закінчення її війни проти України.

Про це він заявив під час від’їзду на саміт країн ЄС та Західних Балкан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пропозиція Чехії

Бабіш наголосив, що подальше затягування війни не принесе європейському континенту нічого доброго. При цьому він визнав, що беззаперечним та єдиним агресором у цій війні є російський диктатор Путін.

Необхідність лідерства Берліна у європейській дипломатії чеський прем'єр пов'язує з тим, що президент США Дональд Трамп зараз зосереджений на Близькому Сході та розблокуванні Ормузької протоки.

"На мій погляд, саме канцлер Німеччини Мерц повинен якимось чином очолити дипломатичну місію на підставі мандата Ради та Комісії", - сказав Бабіш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексканцлер Німеччини Шредер, якого Путін просуває у перемовники від ЄС, прилетів до Москви, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Брюссель у принципі не зможе виступати у ролі нейтрального посередника у потенційних переговорах між Україною та РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

Також читайте: Мерц про посередництво Шредера у переговорах з РФ: Європа сама вирішує, хто говоритиме від її імені