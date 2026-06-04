Чехия предлагает предоставить канцлеру Германии Мерцу мандат ЕС на переговоры с РФ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предлагает, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц вел от имени Европейского Союза переговоры с Россией с целью прекращения её войны против Украины.
Об этом он заявил во время отъезда на саммит стран ЕС и Западных Балкан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.
Предложение Чехии
Бабиш подчеркнул, что дальнейшее затягивание войны не принесет европейскому континенту ничего хорошего. При этом он признал, что бесспорным и единственным агрессором в этой войне является российский диктатор Путин.
Необходимость лидерства Берлина в европейской дипломатии чешский премьер связывает с тем, что президент США Дональд Трамп сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке и разблокировании Ормузского пролива.
"На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата Совета и Комиссии", — сказал Бабиш.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель в принципе не сможет выступать в роли нейтрального посредника в потенциальных переговорах между Украиной и РФ.
- Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.
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