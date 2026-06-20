Кошта, несмотря на критику со стороны Германии и Франции, отстаивает необходимость открытия дипломатического канала с Россией

Несмотря на критику со стороны Германии и Франции, президент Евросовета Антониу Кошта отстаивает свое намерение изучить возможности для открытия дипломатического канала между ЕС и Россией.

Этот вопрос он прокомментировал на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кошты после критики со стороны Германии и Франции

"У нас была очень хорошая дискуссия, очень полезная для прояснения недоразумений", - сказал он, отвечая на вопрос, почему он решил попытаться открыть дипломатический канал с Россией, не сообщив об этом всем государствам блока.

Президент Евросовета подчеркнул, что "ЕС не является и не намерен быть посредником".

"Европейский Союз - на стороне Украины. Мы с Украиной во время войны, и мы будем с Украиной после войны", - сказал Кошта.

В то же время он отметил, что нет никаких достоверных признаков того, что Россия готова вести серьезные переговоры.

"Сейчас то, что я делаю через свой офис, - это налаживаю дипломатический канал, поскольку мы не можем полагаться только на других в толковании российских сообщений. И мы должны иметь возможность напрямую доносить до России наши собственные сообщения", - считает президент Евросовета.

Также чиновник отверг любые "противоречия или конкуренцию" между различными игроками или форматами, отметив, что дипломатические усилия дополняют друг друга.

Кроме того, Кошта добавил, что "только Украина может вести переговоры от имени Украины".

"Конечно, Коалиция желающих и ее лидеры также должны будут играть определенную роль в том, что касается гарантий безопасности. Но что касается интересов Европейского Союза, то их должны защищать институты Европейского Союза в соответствии с Договорами о ЕС", - подчеркнул Кошта, добавив, что он и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "всегда работают как команда", - сказал он.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей завершения войны РФ против Украины.

Впоследствии, во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.

Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, пишут СМИ.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время саммита ЕС критиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Кремлем.

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