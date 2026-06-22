Німецький журнал Der Spiegel розкритикували за заголовок "Наша війна проти Росії": забули про жертви України

Німецький щотижневик Der Spiegel опинився в центрі скандалу через обкладинку нового номера, присвяченого 85-й річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР. Головний заголовок видання "Наша війна проти Росії" викликав шквал критики з боку українського дипломата та німецьких політиків, які звинуватили редакцію в підігруванні кремлівській пропаганді та ігноруванні мільйонів жертв серед українців, білорусів та інших народів колишнього Союзу.

Про це пишуть Berliner Zeitung та DW, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Німецький журнал Der Spiegel присвятив номер за 19-26 червня 85-й річниці початку операції "Барбаросса" –– нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року.

На обкладинці видання великими літерами розмістили заголовок "Наша війна проти Росії", а в підзаголовку зазначили: "85 років тому нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Як ті злочини продовжують впливати на сім’ї та політику".

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Критика видання

Таке формулювання від медіа викликало хвилю критики у Німеччині, Україні та Росії. Одне з головних зауважень –– ототожнення СРСР із Росією, хоча до складу Радянського Союзу входили численні республіки, а від нацистського вторгнення особливо постраждали Україна, Білорусь, країни Балтії та інші території.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відреагував на таку маніпуляцію, нагадавши німецьким журналістам реальні історичні цифри:

"Нацистська війна проти Радянського Союзу коштувала українському народу приблизно 8 мільйонів життів. Історична відповідальність передбачає, зокрема, і відповідальність масмедіа за те, щоб не поширювати російську пропаганду через оманливі та хибні заголовки", - наголосив дипломат.

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На захист історичної правди стали й самі німецькі політики. Колишній член парламенту від Християнсько-демократичного союзу Рупрехт Поленц зауважив, що у 1941 році нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, а не на Росію, і це "важливо чітко це сформулювати, щоб українські й білоруські жертви німецького вторгнення не були забуті".

Його підтримав ексдепутат від "Зелених" Фолькер Бек, який нагадав, що саме територія сучасної України та Білорусі пережила тотальну окупацію, руйнування та Голокост, тому називати напад лише "війною проти Росії" некоректно.

На тлі скандалу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung випустила свою статтю, у якій звинуватила Spiegel у "грі на руку путінській пропаганді". На тлі скандалу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung випустила свою статтю, у якій звинуватила Spiegel у "грі на руку путінській пропаганді".

"У нас досі поширене переконання, що через перемогу в СРСР над Гітлером наша країна перебуває в боргу перед Росією, але не перед Україною", - йдеться в тексті FAZ.

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Радість у Москві та виправдання головреда

Топпропагандисти Кремля вже активно використовують обкладинку німецького тижневика для внутрішнього споживання. Головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян та російський сенатор Олексій Пушков радісно підхопили фразу "наша війна проти Росії", використовуючи її як "доказ" того, що Захід нібито завжди воював і продовжує воювати суто проти росіян.

На тлі скандалу головний редактор Der Spiegel Дірк Курб’ювайт спробував виправдатися, зазначивши, що заголовок затвердили на редакційній нараді свідомо, аби відобразити "колективну пам'ять" пересічних німців.

"Ми хотіли показати саме німецький погляд на цю війну, яка в колективній пам’яті Німеччини часто закріпилася як "війна проти Росії". Водночас ми визнаємо, що Радянський Союз був багатонаціональною державою, а Україна зазнала величезних руйнувань і втрат... У заголовках і розмовній мові не завжди потрібно і навіть не завжди можливо досягти стовідсоткової точності. Термін "Радянський Союз" на нашій обкладинці, зрозуміло, є у підзаголовку, оскільки саме підзаголовок більшою мірою відповідає за точність формулювань", - додав він.

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