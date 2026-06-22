Німеччина перекидає 5 000 військовослужбовців до кордону з Білоруссю

Бундесвер продовжує перекидати війська до Литви для захисту східного флангу НАТО. Загалом у країні до кінця 2027 року планується розмістити на постійній основі майже п’ять тисяч німецьких військових.

Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтервʼю WELT, пише BILD, передає Цензор.НЕТ.

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Розгортання військ у Литві

Міністр оборони Литви зазначає, що підготовка йде навіть з випередженням графіка. На місці густого лісу з’являються нові житлові будинки, школи, дитячі садки та медичні заклади.

"Усе йде за планом зі створенням німецької бригади. Якщо розглядати перший етап розвитку, ми випереджаємо графік навіть на десять місяців. Це означає, що ми дуже далеко просунулися в будівництві інфраструктури й можемо розпочати другий етап раніше", - заявив Каунас.

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Основним місцем розгортання стане Руднінкай, де німецька бригада має почати діяти наступної осені.

Наразі в Литві перебувають близько 1800 німецьких військових. Цього місяця вони беруть участь у навчаннях стримування та оборони "Щит свободи" у Пабраде - приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

До навчань залучена 45-та танкова бригада, а також підрозділи з Німеччини, зокрема 203-й танковий батальйон з Аугустдорфа та 122-й танковий гренадерський батальйон з Оберфіхтаха. Обидва батальйони планують перебазувати до Литви на постійній основі наступного року.

"Ми можемо виходити з того, що Німеччина та Литва у кожному разі будуть готові до кінця 2027 року, якщо не раніше. Бригада буде повністю оснащена та готова", - запевнив міністр.

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Захист НАТО

Литовський міністр назвав розгортання німецької бригади "віхою для німецько-литовських відносин". За його словами, ця бригада є "надзвичайно важливою" для стримування на східному фланзі НАТО, а також для безпеки Литви й усього Альянсу.

Водночас у Німеччині виникають питання щодо того, як забезпечити повну оперативну готовність бригади. Як пише видання, Бундесвер більше не виключає обовʼязкових кадрових заходів для військових, яких можуть залучити до литовської бригади.

Німецький генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що головна мета армії –– досягти повної оперативної готовності литовської бригади вже наступного року.

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