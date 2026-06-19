Німеччина зацікавилася українськими крилатими ракетами для закупівлі, - ЗМІ
Німеччина розглядає можливість закупівлі українських крилатих ракет у межах програми посилення власних далекобійних ударних спроможностей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на документи планування Міністерства оборони Німеччини.
За даними видання, серед потенційних варіантів для закупівлі Берлін розглядає українські ракети Flamingo виробництва Fire Point та BARS, яку створила інша українська компанія.
У документах зазначається, що обидві системи вивчаються в рамках експериментального дослідження, яке в перспективі може завершитися виробничим контрактом.
За інформацією Politico, українські ракети привернули увагу німецької сторони завдяки відносно низькій вартості. Одна ракета коштує близько 500 тисяч доларів, що приблизно у п'ять разів дешевше за американську крилату ракету Tomahawk.
Водночас остаточного рішення про закупівлю поки не ухвалено. У Міноборони Німеччини наголосили, що лише вивчають ринок і не коментують конкретні контракти чи виробників.
Окрім українських розробок, Берлін також розглядає ізраїльсько-американську ракетну систему Anthem компанії Covenant.
Видання зазначає, що інтерес до українських ракет свідчить про зростання ролі українського оборонно-промислового комплексу на міжнародному ринку озброєнь.
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