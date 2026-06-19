Германия заинтересовалась украинскими крылатыми ракетами для закупки, - СМИ
Германия рассматривает возможность закупки украинских крылатых ракет в рамках программы укрепления собственных дальнобойных ударных возможностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на плановые документы Министерства обороны Германии.
По данным издания, среди потенциальных вариантов для закупки Берлин рассматривает украинские ракеты Flamingo производства Fire Point и BARS, разработанные другой украинской компанией.
В документах отмечается, что обе системы изучаются в рамках экспериментального исследования, которое в перспективе может завершиться производственным контрактом.
По информации Politico, украинские ракеты привлекли внимание немецкой стороны благодаря относительно низкой стоимости. Одна ракета стоит около 500 тысяч долларов, что примерно в пять раз дешевле американской крылатой ракеты Tomahawk.
В то же время окончательное решение о закупке пока не принято. В Минобороны Германии подчеркнули, что лишь изучают рынок и не комментируют конкретные контракты или производителей.
Помимо украинских разработок, Берлин также рассматривает израильско-американскую ракетную систему Anthem компании Covenant.
Издание отмечает, что интерес к украинским ракетам свидетельствует о растущей роли украинского оборонно-промышленного комплекса на международном рынке вооружений.
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