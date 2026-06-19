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Новости Планы Германии по вооружению
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Германия заинтересовалась украинскими крылатыми ракетами для закупки, - СМИ

В Германии заинтересовались украинскими крылатыми ракетами с целью их возможного приобретения

Германия рассматривает возможность закупки украинских крылатых ракет в рамках программы укрепления собственных дальнобойных ударных возможностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на плановые документы Министерства обороны Германии.

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По данным издания, среди потенциальных вариантов для закупки Берлин рассматривает украинские ракеты Flamingo производства Fire Point и BARS, разработанные другой украинской компанией.

В документах отмечается, что обе системы изучаются в рамках экспериментального исследования, которое в перспективе может завершиться производственным контрактом.

По информации Politico, украинские ракеты привлекли внимание немецкой стороны благодаря относительно низкой стоимости. Одна ракета стоит около 500 тысяч долларов, что примерно в пять раз дешевле американской крылатой ракеты Tomahawk.

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В то же время окончательное решение о закупке пока не принято. В Минобороны Германии подчеркнули, что лишь изучают рынок и не комментируют конкретные контракты или производителей.

Помимо украинских разработок, Берлин также рассматривает израильско-американскую ракетную систему Anthem компании Covenant.

Издание отмечает, что интерес к украинским ракетам свидетельствует о растущей роли украинского оборонно-промышленного комплекса на международном рынке вооружений.

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Германия (7560) крылатые ракеты (940) сотрудничество (770) Украина (44473)
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Топ комментарии
+4
якась чергова зелена хуцпа....
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19.06.2026 17:04 Ответить
+3
А що, в нас вже зайві ракети на продаж з'явилися?
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19.06.2026 17:00 Ответить
+3
Німці ЯКІ СТВОРИЛИ ФАУ-1 будуть купляти у когось крилаті ракети.....ОЦЕ КУРАМ НА СМІХ
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19.06.2026 17:21 Ответить

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