Германия заинтересовалась украинскими крылатыми ракетами для закупки, - СМИ

Германия рассматривает возможность закупки украинских крылатых ракет в рамках программы укрепления собственных дальнобойных ударных возможностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на плановые документы Министерства обороны Германии.

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По данным издания, среди потенциальных вариантов для закупки Берлин рассматривает украинские ракеты Flamingo производства Fire Point и BARS, разработанные другой украинской компанией.

В документах отмечается, что обе системы изучаются в рамках экспериментального исследования, которое в перспективе может завершиться производственным контрактом.

По информации Politico, украинские ракеты привлекли внимание немецкой стороны благодаря относительно низкой стоимости. Одна ракета стоит около 500 тысяч долларов, что примерно в пять раз дешевле американской крылатой ракеты Tomahawk.

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В то же время окончательное решение о закупке пока не принято. В Минобороны Германии подчеркнули, что лишь изучают рынок и не комментируют конкретные контракты или производителей.

Помимо украинских разработок, Берлин также рассматривает израильско-американскую ракетную систему Anthem компании Covenant.

Издание отмечает, что интерес к украинским ракетам свидетельствует о растущей роли украинского оборонно-промышленного комплекса на международном рынке вооружений.

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