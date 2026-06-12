Опыт Украины в сфере дронов и РЭБ имеет чрезвычайную ценность для НАТО, - Писториус

Украинский опыт ведения современной войны, в частности применения дронов, борьбы с ними и использования средств радиоэлектронной борьбы, имеет исключительное значение для Германии и союзников по НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ, об этом глава оборонного ведомства ФРГ сказал во время выступления на авиакосмической выставке ILA Berlin 2026.

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"Война в Украине, которую Путин ведет уже пятый год, демонстрирует новый аспект – способности Украины, которым можем учиться мы, как европейские союзники по НАТО, а также Бундесвер в целом", – заявил Писториус.

По его словам, особенно ценен украинский опыт в сферах "ведения войны с помощью дронов, противодействия дронам, радиоэлектронной борьбы и многих других".

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"Опыт Украины на поле боя имеет для нас чрезвычайную ценность", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинская армия демонстрирует технологические скачки, которые происходят "в течение нескольких недель". "Мы видим технологические скачки, которые происходят в течение нескольких недель, и на которые мы должны реагировать и к которым должны адаптироваться", - сказал глава Минобороны ФРГ.

Он также указал на то, что ФРГ и Украина уже договорились усилить обмен информацией. "Мы договорились с украинцами усилить обмен данными, чтобы конкретно учиться на том, что там происходит", - отметил Писториус.

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Отдельно он подчеркнул важность сотрудничества между немецким и украинским оборонно-промышленными комплексами: "Германско-украинские совместные предприятия являются важным вкладом в безопасность Европы".