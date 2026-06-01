У Украины лучшая армия в Европе и, возможно, в мире, – Кубилюс

Украинская армия - лучшая в Европе, а возможно, и в мире, и должна быть интегрирована в европейскую систему безопасности.

Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Лучшая армия

"Украина имеет лучшую армию в Европе и, возможно, в мире… Будет трудно понять, если мы в Европе не воспримем как жизненно важный интерес интеграцию лучшей европейской – а возможно, и глобальной – военной силы Украины в нашу европейскую систему безопасности", – отметил Кубилюс.

Хаотичные атаки Путина

Также он объяснил "хаотичные атаки" российского диктатора Владимира Путина тем, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, и руководство России хочет снизить уровень ее поддержки со стороны Европы.

"Чем больше Украина добивается успехов, тем нервнее и отчаяннее становится Путин. Цель Путина – напугать людей в этом регионе и в Европе, чтобы мы, возможно, перестали поддерживать Украину. Наш ответ – не отступать, а удвоить усилия: увеличить оборонные расходы и производство, поддержать восточный фланг и поддержать Украину", – отметил еврокомиссар.

Европейский оборонный союз

Также он подчеркнул необходимость продвигать членство Украины в Европейском оборонном союзе, пока ее вступление в НАТО не согласовано, а вступление в ЕС "может занять больше времени".