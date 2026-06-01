У Украины лучшая армия в Европе и, возможно, в мире, – Кубилюс

Кубилюс об украинской армии

Украинская армия - лучшая в Европе, а возможно, и в мире, и должна быть интегрирована в европейскую систему безопасности.

Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Лучшая армия

"Украина имеет лучшую армию в Европе и, возможно, в мире… Будет трудно понять, если мы в Европе не воспримем как жизненно важный интерес интеграцию лучшей европейской – а возможно, и глобальной – военной силы Украины в нашу европейскую систему безопасности", – отметил Кубилюс.

Хаотичные атаки Путина

Также он объяснил "хаотичные атаки" российского диктатора Владимира Путина тем, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, и руководство России хочет снизить уровень ее поддержки со стороны Европы.

"Чем больше Украина добивается успехов, тем нервнее и отчаяннее становится Путин. Цель Путина – напугать людей в этом регионе и в Европе, чтобы мы, возможно, перестали поддерживать Украину. Наш ответ – не отступать, а удвоить усилия: увеличить оборонные расходы и производство, поддержать восточный фланг и поддержать Украину", – отметил еврокомиссар.

Европейский оборонный союз

Также он подчеркнул необходимость продвигать членство Украины в Европейском оборонном союзе, пока ее вступление в НАТО не согласовано, а вступление в ЕС "может занять больше времени".

Топ комментарии
+4
Краща армія має бути повністю самодостатня. Тобто цілком і повністю забезпечена національною економікою від ******** зброї до шкарпеток та харчування. Наша армія не відповідає цим вимогам. Крім того наша армія не має підготовленого резерву і керується корумпованим начальством, яке уникає відповідальності за "помилки", які дуже дорого обішлися ЗСУ а українському народу.
01.06.2026 15:26 Ответить
+3
Безумовно армію України потрібно інтегрувати в альянс, альянс повинен розширюватися московія звужуватися
01.06.2026 14:55 Ответить
+3
Говорільня це все.. Як заспокійлива колисова.. так потрібно психологічно раз у раз хвалити Україну і українців , які на війні пдр-в путіна кабзонять... Ціна вашій говорільні - нуль, бо за носа водите про вступ України в ЄС, як турецький варіант... Бо противників будуть вибирати самі ..Сьогодні проти буле варшава...Завтра вона буле За, то Прага проти і так до кінця світу..
01.06.2026 15:05 Ответить
Поки ж час , вчіться всі в українців, бажано в самій Україні, переймайте їх безцінний досвід а не тупо сидіть.
01.06.2026 14:52 Ответить
зараз тільки шапки дістанемо і будемо ними кацапів закидувати... якби ж не КНДР і КНР.
і взагалі,ніхто нікуди не інтегрується, он вже поляки негодують підрозділами з назвою на честь УПА. а ви кажете..
01.06.2026 15:07 Ответить
Жодна ******* армія не є самодостатньою. На американських Абрамсах стоять германські ліцензійні гармати. На британських субмаринах стоять американські ракети. Скальп і Шторми є спільною розробкою Франції і Британії. На шведських Гріпенах стоять американські двигуни. SAMPT є спільною розробкою Франції та Італії. І таких прикладів ще багато можна приводити. І це нормально.
01.06.2026 16:19 Ответить
Те що ******* армії не самодостатні робить їх вразливими. Міжнародна кооперація призводить до втрати військових технологій та до крадіжки технологічних рішень. То ж всьому є межа. Краща армія буде боєздатною в порваних кальсонах, а гірша програє війну в висококласному спорядженні з іноземною логістикою. Навіть військові альянси зараз змушені розробляти стандарти для взаємозамінності збройних компонентів на типових платформах, але схильні все ж більше покладаютися на власне виробництво. США продає ракети втричі дорожче собівартості. Це безумовно круто як цяцьька на параді, але під час війни це дорого і в будь який момент постачання може припинитися...
01.06.2026 16:41 Ответить
Ви дуже ідеалізуєте. Звісно хотілося б все своє, але ще з часів Кам'яного віку була кооперація, бо не скрізь кремінь був. А щодо "під час війни це дорого", так війна ніколи дешевою не була.
01.06.2026 16:53 Ответить
І тут з ним не посперечаєшся! Україна вперше з часів Другої світової потопила флагман флоту і атакувала кремль. Вперше в історії країна без флоту перемогла в морській війні. Вперше в історії країна з меншою кількістю авіації завоювала перевагу в повітрі. Вперше в історії збила літак ДРЛО. Вперше в історії знищила стратегічну авіацію на землі. І таких вперше ще багато...
01.06.2026 15:42 Ответить
Ми ще не пермогли. Сумарний залп "калібрів" чорноморського флоту ***** сьогодні понад 50 ракет одночасно. По вашому це перемога? 8 кораблів-ракетоносіїв в строю + підводні човни з "калібрами". Про "перевагу в повітрі" яка "зелена бабця" вам це нашептала? Якби така перевага була від армії окупантів вже б навіть сліду не лишилось. Знищення частини стратегічної авіації майже не вплинуло на кількість ракет при масованих ракетних атаках. Так, у нас є деякі успіхи, али ми продовжуємо відступати. І робимо це не вперше, а постійно. Коли ми почнемо наступати і звільняти ТОТ тоді можна буде робити якісь оптимістичні прогнози. Перелом ще не настав.
01.06.2026 16:53 Ответить
А де я написав що ми перемогли? Коли це одночасно було 50 Калібрів? А що, те що кацапські літуни бояться навіть до кордонів долітати - то не завоювання переваги в повітрі? "ми продовжуємо відступати" - в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях то що було, від'ємний відступ?
01.06.2026 17:01 Ответить
За гучними заявами повинні іти рішучи дії, і поскоріше. Часу обмаль, бо коли восени рашка попре на ЄС, то буде вже пізно.
01.06.2026 16:14 Ответить
 
 