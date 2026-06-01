Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі, - Кубілюс

Українська армія є найкращою в Європі, а можливо й у світі, і має бути інтегрована до європейської системи безпеки.

Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Найкраща армія

"Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі… Буде важко зрозуміти, якщо ми в Європі не сприймемо як життєво важливий інтерес інтеграцію найкращої європейської – а можливо, і глобальної – військової сили України до нашої європейської системи безпеки", – зазначив Кубілюс.

Хаотичні атаки Путіна

Також він пояснив "хаотичні атаки" російського диктатора Володимира Путіна тим, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії хоче зменшити рівень її підтримки Європою.

"Чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим і відчайдушнішим стає Путін. Мета Путіна – налякати людей у цьому регіоні та в Європі, щоб ми, можливо, припинили підтримувати Україну. Наша відповідь – не відступати, а подвоїти зусилля: збільшити оборонні витрати й виробництво, підтримати східний фланг і підтримати Україну", – зауважив єврокомісар.

Європейський оборонний союз

Також він наголосив на необхідності просувати членство України в Європейському оборонному союзі, доки її вступ до НАТО не узгоджений, а вступ до ЄС "може зайняти більше часу".

Поки ж час , вчіться всі в українців, бажано в самій Україні, переймайте їх безцінний досвід а не тупо сидіть.
01.06.2026 14:52 Відповісти
Такі грубі лестощі діють тільки на зеленого ішака.
01.06.2026 14:54 Відповісти
Безумовно армію України потрібно інтегрувати в альянс, альянс повинен розширюватися московія звужуватися
01.06.2026 14:55 Відповісти
Говорільня це все.. Як заспокійлива колисова.. так потрібно психологічно раз у раз хвалити Україну і українців , які на війні пдр-в путіна кабзонять... Ціна вашій говорільні - нуль, бо за носа водите про вступ України в ЄС, як турецький варіант... Бо противників будуть вибирати самі ..Сьогодні проти буле варшава...Завтра вона буле За, то Прага проти і так до кінця світу..
01.06.2026 15:05 Відповісти
зараз тільки шапки дістанемо і будемо ними кацапів закидувати... якби ж не КНДР і КНР.
і взагалі,ніхто нікуди не інтегрується, он вже поляки негодують підрозділами з назвою на честь УПА. а ви кажете..
01.06.2026 15:07 Відповісти
Краща армія має бути повністю самодостатня. Тобто цілком і повністю забезпечена національною економікою від ******** зброї до шкарпеток та харчування. Наша армія не відповідає цим вимогам. Крім того наша армія не має підготовленого резерву і керується корумпованим начальством, яке уникає відповідальності за "помилки", які дуже дорого обішлися ЗСУ а українському народу.
01.06.2026 15:26 Відповісти
І тут з ним не посперечаєшся! Україна вперше з часів Другої світової потопила флагман флоту і атакувала кремль. Вперше в історії країна без флоту перемогла в морській війні. Вперше в історії країна з меншою кількістю авіації завоювала перевагу в повітрі. Вперше в історії збила літак ДРЛО. Вперше в історії знищила стратегічну авіацію на землі. І таких вперше ще багато...
01.06.2026 15:42 Відповісти
 
 