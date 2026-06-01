Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі, - Кубілюс

Українська армія є найкращою в Європі, а можливо й у світі, і має бути інтегрована до європейської системи безпеки.

Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Найкраща армія

"Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі… Буде важко зрозуміти, якщо ми в Європі не сприймемо як життєво важливий інтерес інтеграцію найкращої європейської – а можливо, і глобальної – військової сили України до нашої європейської системи безпеки", – зазначив Кубілюс.

Хаотичні атаки Путіна

Також він пояснив "хаотичні атаки" російського диктатора Володимира Путіна тим, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії хоче зменшити рівень її підтримки Європою.

"Чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим і відчайдушнішим стає Путін. Мета Путіна – налякати людей у цьому регіоні та в Європі, щоб ми, можливо, припинили підтримувати Україну. Наша відповідь – не відступати, а подвоїти зусилля: збільшити оборонні витрати й виробництво, підтримати східний фланг і підтримати Україну", – зауважив єврокомісар.

Європейський оборонний союз

Також він наголосив на необхідності просувати членство України в Європейському оборонному союзі, доки її вступ до НАТО не узгоджений, а вступ до ЄС "може зайняти більше часу".