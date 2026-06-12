Досвід України у сфері дронів та РЕБ має надзвичайну цінність для НАТО, - Пісторіус

Український досвід ведення сучасної війни, зокрема застосування дронів, боротьби з ними та використання засобів радіоелектронної боротьби, має виняткове значення для Німеччини та союзників по НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник оборонного відомства ФРН сказав під час виступу на авіакосмічній виставці ILA Berlin 2026.

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"Війна в Україні, яку Путін веде вже п’ятий рік, демонструє новий аспект – спроможності України, яких можемо вчитися ми, як європейські союзники по НАТО, а також Бундесвер загалом", - заявив Пісторіус.

За його словами, особливо цінним є український досвід у сферах "ведення війни за допомогою дронів, протидії дронам, радіоелектронної боротьби та багатьох інших".

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"Досвід України на полі бою має для нас надзвичайну цінність", - наголосив міністр.

Він зазначив, що українська армія демонструє технологічні стрибки, які відбуваються "протягом кількох тижнів". "Ми бачимо технологічні стрибки, які відбуваються протягом кількох тижнів, і на які ми повинні реагувати та до яких маємо адаптуватися", - сказав глава Міноборони ФРН.

Він також вказав на те, що ФРН та Україна вже домовилися посилити обмін інформацією. "Ми домовилися з українцями посилити обмін даними, щоб конкретно вчитися на тому, що там відбувається", - зазначив Пісторіус.

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Окремо він підкреслив важливість кооперації між німецьким та українським оборонно-промисловими комплексами: "Німецько-українські спільні підприємства є важливим внеском у безпеку Європи".