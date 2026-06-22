Германия перебрасывает 5 000 военнослужащих к границе с Беларусью
Бундесвер продолжает перебрасывать войска в Литву для защиты восточного фланга НАТО. Всего в стране к концу 2027 года планируется разместить на постоянной основе почти пять тысяч немецких военнослужащих.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью WELT, пишет BILD, передает Цензор.НЕТ.
Развертывание войск в Литве
Министр обороны Литвы отмечает, что подготовка идет даже с опережением графика. На месте густого леса появляются новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
"Все идет по плану по созданию немецкой бригады. Если рассматривать первый этап развития, мы опережаем график даже на десять месяцев. Это означает, что мы очень далеко продвинулись в строительстве инфраструктуры и можем начать второй этап раньше", — заявил Каунас.
Основным местом развертывания станет Руднинкай, где немецкая бригада должна начать действовать следующей осенью.
- В настоящее время в Литве находятся около 1800 немецких военных. В этом месяце они принимают участие в учениях по сдерживанию и обороне "Щит свободы" в Пабраде — примерно в 20 километрах от границы с Беларусью.
- К учениям привлечена 45-я танковая бригада, а также подразделения из Германии, в частности 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и 122-й танковый гренадерский батальон из Оберфихтаха. Оба батальона планируют перебазироваться в Литву на постоянной основе в следующем году.
"Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова", — заверил министр.
Защита НАТО
Литовский министр назвал развертывание немецкой бригады "вехой в немецко-литовских отношениях". По его словам, эта бригада является "чрезвычайно важной" для сдерживания на восточном фланге НАТО, а также для безопасности Литвы и всего Альянса.
В то же время в Германии возникают вопросы о том, как обеспечить полную оперативную готовность бригады. Как пишет издание, Бундесвер больше не исключает обязательных кадровых мер в отношении военных, которых могут привлечь в литовскую бригаду.
Немецкий генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что главная цель армии — достичь полной оперативной готовности литовской бригады уже в следующем году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль