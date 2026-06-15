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Новости Наступление россии на страні НАТО Германия готовится к нападению России
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Германия готова "сегодня ночью" бомбить Санкт-Петербург в случае нападения РФ на НАТО, - командующий ВВС Нойман

Генерал Хольгер Нойман

Командующий ВВС Германии генерал Хольгер Нойман заявил о готовности нанести удары по России, если та решится вторгнуться на территорию страны-члена НАТО. Страна будет защищать "каждый дюйм" территории Альянса.

Об этом он сказал в комментарии The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение России

Нойман подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта силы НАТО способны нанести масштабный ответный удар по российским военным объектам. 

Он отметил, что среди направлений таких атак – Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкий генерал Фройдинг предупредил, что РФ может напасть на НАТО до конца 2029 года

По его словам, у НАТО "нет второстепенных зон безопасности", и нападение на любую страну Альянса – от Эстонии до Великобритании – вызовет одинаковый ответ.

"Если дело дойдет до конфликта, а я надеюсь, что этого никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Если мне прямо сейчас позвонят и скажут, что возникла соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно. И мы готовы", - сказал Нойман.

Подготовка Германии

Отдельно немецкий генерал отметил, что Германия уже наращивает оборонный потенциал, в частности закупая системы ПВО Patriot, Iris-T и Arrow 3, а также увеличивая запасы вооружения в рамках масштабной программы перевооружения.

  • Он также добавил, что НАТО должно быть готово к "32 против одного" в случае конфликта, имея в виду преимущество объединенных воздушных сил Альянса.

На сегодняшний день заявления Ноймана стали одними из самых жестких со стороны немецкого военного руководства за последние годы и отражают изменение подходов Берлина к вопросам безопасности на фоне угроз со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус представил военную стратегию Германии: угроза со стороны России остается ключевой

Автор: 

Германия (7554) НАТО (10683) россия (97904)
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Топ комментарии
+10
Що там "Німеччина готова" - нас не сильно зачіпає... Цікавіше інше - в Севастополі "заворушилися". Почалася підготовка до перебазування управління ЧФ, до Новоросійська. Крім того, офіцери ЧФ потроху почали перевозить свої сім'ї на територію Росії...
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15.06.2026 16:25 Ответить
+9
Бийте на випередження
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15.06.2026 16:20 Ответить
+5
Звучить круто, але помітив тенденцію чим більше пафосних заяв від будь-яких країн тим більш ознака того, що не все так добре.
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15.06.2026 16:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чим ? Таурасами на 1 залп ?
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15.06.2026 16:16 Ответить
Шредер з меркель і гретою тумблер та агентами Штазі, глибоко стурбовані??
Стільки років вони волали прутінферштейн …??
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15.06.2026 16:39 Ответить
Звучить круто, але помітив тенденцію чим більше пафосних заяв від будь-яких країн тим більш ознака того, що не все так добре.
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15.06.2026 16:18 Ответить
Бийте на випередження
показать весь комментарий
15.06.2026 16:20 Ответить
Що там "Німеччина готова" - нас не сильно зачіпає... Цікавіше інше - в Севастополі "заворушилися". Почалася підготовка до перебазування управління ЧФ, до Новоросійська. Крім того, офіцери ЧФ потроху почали перевозить свої сім'ї на територію Росії...
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15.06.2026 16:25 Ответить
Вони скоро наввипередки побіжать в рашу.
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15.06.2026 16:28 Ответить
Юрий Нестеренко,
«РУССКИМ ОККУПАНТАМ»

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

2018
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15.06.2026 16:47 Ответить
Як Папандопуло відчувають що вони "наканунє бальшова шухєра"
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15.06.2026 16:44 Ответить
Нам однозначно добре щоб НАТО бомбардувало московію ...

але є важливий момент - ядерний клуб і як бачим рішення цього клубу є наднаціональними і розколюючими саме НАТО
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15.06.2026 16:24 Ответить
В німцях не сумніваюсь, працював з ними і знаю їх. Роботу яку зробив німець переробляти, або поправляти не приходилось. А ось за французами приходилось виправляти і навіть переробляти, особливо за тими з півдня.
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15.06.2026 16:26 Ответить
Чомусь саме німецькі чиновники завжди якісь неадекватні клоуни.
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15.06.2026 16:28 Ответить
Не ті тепер Luftwaffe, Panzertruppen не ті...
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15.06.2026 16:29 Ответить
Добре. Санкть-чЛенінбург то добре. А Мацкву?
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15.06.2026 16:30 Ответить
Маацкву ніззя. В маацквє путєн і єслі єво бамбіть то он нападьот. І будєт екскалация.
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15.06.2026 16:43 Ответить
Дуже цікаво, що не москву, а пітер. А чому не магадан чи барнаул? Окрім того, бути готовим бомбити і бомбити - не одне і те саме. Я теж особисто готовий бомбити, але не маю чим
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15.06.2026 16:30 Ответить
а чим бомбить, там таурусів на один раз
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15.06.2026 16:34 Ответить
Стісняюсь спитать: а шо, пані Меркель не тільки Бундесвер по домівках розпустила, але і ракетні програми позакривала?
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15.06.2026 16:40 Ответить
Вночі - тому що уві сні.
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15.06.2026 16:40 Ответить
Видко що ГШ у німців, що в Києві відірвані від реальності. А реальність корява - по всіх німецьких містах висять білборди із закликом вступати до Бундесверу із зарплатою 2400 єврів. Недокомплект великий. І контингент рекрутів нижче середнього рівня по інтелекту. Служити йдуть ті хто не знайшов собі місця у цивільному житті.
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15.06.2026 16:58 Ответить
ну це звичайна ситуація для армії мирного часу
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15.06.2026 17:05 Ответить
А кто пойдет за такие деньги в Германии. У меня кум дальнобойщиком больше сейчас зарабатывает. Ему кстати тоже предлагали
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15.06.2026 17:18 Ответить
И по Марсу тоже. Бо все из фантастики.
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15.06.2026 16:59 Ответить
Маленькие мамины хвастунишки.
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15.06.2026 17:00 Ответить
урря!
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15.06.2026 17:35 Ответить
Це вже гарний тон
там з кацапами й потрібно спілкуватись
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15.06.2026 17:50 Ответить
Та ладно))) У вас навіть супермаркети вночі не працюють, бомбити вночі зібралися)))
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15.06.2026 17:54 Ответить
 
 