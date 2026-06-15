Германия готова "сегодня ночью" бомбить Санкт-Петербург в случае нападения РФ на НАТО, - командующий ВВС Нойман
Командующий ВВС Германии генерал Хольгер Нойман заявил о готовности нанести удары по России, если та решится вторгнуться на территорию страны-члена НАТО. Страна будет защищать "каждый дюйм" территории Альянса.
Об этом он сказал в комментарии The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение России
Нойман подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта силы НАТО способны нанести масштабный ответный удар по российским военным объектам.
Он отметил, что среди направлений таких атак – Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот.
По его словам, у НАТО "нет второстепенных зон безопасности", и нападение на любую страну Альянса – от Эстонии до Великобритании – вызовет одинаковый ответ.
"Если дело дойдет до конфликта, а я надеюсь, что этого никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Если мне прямо сейчас позвонят и скажут, что возникла соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно. И мы готовы", - сказал Нойман.
Подготовка Германии
Отдельно немецкий генерал отметил, что Германия уже наращивает оборонный потенциал, в частности закупая системы ПВО Patriot, Iris-T и Arrow 3, а также увеличивая запасы вооружения в рамках масштабной программы перевооружения.
- Он также добавил, что НАТО должно быть готово к "32 против одного" в случае конфликта, имея в виду преимущество объединенных воздушных сил Альянса.
На сегодняшний день заявления Ноймана стали одними из самых жестких со стороны немецкого военного руководства за последние годы и отражают изменение подходов Берлина к вопросам безопасности на фоне угроз со стороны России.
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Стільки років вони волали прутінферштейн …??
«РУССКИМ ОККУПАНТАМ»
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
2018
але є важливий момент - ядерний клуб і як бачим рішення цього клубу є наднаціональними і розколюючими саме НАТО
там з кацапами й потрібно спілкуватись