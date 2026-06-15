Германия готова "сегодня ночью" бомбить Санкт-Петербург в случае нападения РФ на НАТО, - командующий ВВС Нойман

Командующий ВВС Германии генерал Хольгер Нойман заявил о готовности нанести удары по России, если та решится вторгнуться на территорию страны-члена НАТО. Страна будет защищать "каждый дюйм" территории Альянса.

Об этом он сказал в комментарии The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение России

Нойман подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта силы НАТО способны нанести масштабный ответный удар по российским военным объектам.

Он отметил, что среди направлений таких атак – Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот.

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По его словам, у НАТО "нет второстепенных зон безопасности", и нападение на любую страну Альянса – от Эстонии до Великобритании – вызовет одинаковый ответ.

"Если дело дойдет до конфликта, а я надеюсь, что этого никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Если мне прямо сейчас позвонят и скажут, что возникла соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно. И мы готовы", - сказал Нойман.

Подготовка Германии

Отдельно немецкий генерал отметил, что Германия уже наращивает оборонный потенциал, в частности закупая системы ПВО Patriot, Iris-T и Arrow 3, а также увеличивая запасы вооружения в рамках масштабной программы перевооружения.

Он также добавил, что НАТО должно быть готово к "32 против одного" в случае конфликта, имея в виду преимущество объединенных воздушных сил Альянса.

На сегодняшний день заявления Ноймана стали одними из самых жестких со стороны немецкого военного руководства за последние годы и отражают изменение подходов Берлина к вопросам безопасности на фоне угроз со стороны России.

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