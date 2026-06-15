Німеччина готова "сьогодні вночі" бомбардувати Санкт-Петербург у разі нападу РФ на НАТО, - командувач ВПС Нойман

Командувач ВПС Німеччини, генерал Хольгер Нойман заявив про готовність завдати ударів по Росії, якщо та наважиться вторгнутися до країни НАТО. Країна захищатиме "кожен дюйм" території Альянсу.

Про це він сказав у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Попередження Росії

Нойман наголосив, що в разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах.

Він зазначив, що серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базується російський флот.

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За його словами, у НАТО "немає другорядних зон безпеки", і напад на будь-яку країну Альянсу –– від Естонії до Великої Британії –– матиме однакову відповідь.

"Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території. Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готові негайно. І ми готові", - сказав Нойман.

Підготовка Німеччини

Окремо німецький генерал відзначив, що Німеччина вже нарощує оборонні спроможності, зокрема закуповуючи системи ППО Patriot, Iris-T та Arrow 3, а також збільшуючи запаси озброєння в межах масштабної програми переозброєння.

Він також додав, що НАТО має бути готове до "32 проти одного" у разі конфлікту, маючи на увазі перевагу об'єднаних повітряних сил Альянсу.

Станом на сьогодні заяви Ноймана стали одними з найжорсткіших з боку німецького військового керівництва за останні роки та відображають зміну підходів Берліна до питань безпеки на тлі загроз з боку Росії.

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