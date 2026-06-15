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Новини Наступ Росії на країни НАТО Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина готова "сьогодні вночі" бомбардувати Санкт-Петербург у разі нападу РФ на НАТО, - командувач ВПС Нойман

Генерал Хольгер Нойман

Командувач ВПС Німеччини, генерал Хольгер Нойман заявив про готовність завдати ударів по Росії, якщо та наважиться вторгнутися до країни НАТО. Країна захищатиме "кожен дюйм" території Альянсу.

Про це він сказав у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Попередження Росії

Нойман наголосив, що в разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах. 

Він зазначив, що серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базується російський флот.

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За його словами, у НАТО "немає другорядних зон безпеки", і напад на будь-яку країну Альянсу –– від Естонії до Великої Британії –– матиме однакову відповідь.

"Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території. Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готові негайно. І ми готові", - сказав Нойман.

Підготовка Німеччини

Окремо німецький генерал відзначив, що Німеччина вже нарощує оборонні спроможності, зокрема закуповуючи системи ППО Patriot, Iris-T та Arrow 3, а також збільшуючи запаси озброєння в межах масштабної програми переозброєння.

  • Він також додав, що НАТО має бути готове до "32 проти одного" у разі конфлікту, маючи на увазі перевагу об'єднаних повітряних сил Альянсу.

Станом на сьогодні заяви Ноймана стали одними з найжорсткіших з боку німецького військового керівництва за останні роки та відображають зміну підходів Берліна до питань безпеки на тлі загроз з боку Росії.

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Німеччина (8082) НАТО (7239) росія (70431)
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Топ коментарі
+9
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15.06.2026 16:20 Відповісти
+9
Що там "Німеччина готова" - нас не сильно зачіпає... Цікавіше інше - в Севастополі "заворушилися". Почалася підготовка до перебазування управління ЧФ, до Новоросійська. Крім того, офіцери ЧФ потроху почали перевозить свої сім'ї на територію Росії...
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15.06.2026 16:25 Відповісти
+5
Звучить круто, але помітив тенденцію чим більше пафосних заяв від будь-яких країн тим більш ознака того, що не все так добре.
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15.06.2026 16:18 Відповісти
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чим ? Таурасами на 1 залп ?
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15.06.2026 16:16 Відповісти
Шредер з меркель і гретою тумблер та агентами Штазі, глибоко стурбовані??
Стільки років вони волали прутінферштейн …??
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15.06.2026 16:39 Відповісти
Звучить круто, але помітив тенденцію чим більше пафосних заяв від будь-яких країн тим більш ознака того, що не все так добре.
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15.06.2026 16:18 Відповісти
Бийте на випередження
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15.06.2026 16:20 Відповісти
Що там "Німеччина готова" - нас не сильно зачіпає... Цікавіше інше - в Севастополі "заворушилися". Почалася підготовка до перебазування управління ЧФ, до Новоросійська. Крім того, офіцери ЧФ потроху почали перевозить свої сім'ї на територію Росії...
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15.06.2026 16:25 Відповісти
Вони скоро наввипередки побіжать в рашу.
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15.06.2026 16:28 Відповісти
Юрий Нестеренко,
«РУССКИМ ОККУПАНТАМ»

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

2018
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15.06.2026 16:47 Відповісти
Як Папандопуло відчувають що вони "наканунє бальшова шухєра"
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15.06.2026 16:44 Відповісти
Нам однозначно добре щоб НАТО бомбардувало московію ...

але є важливий момент - ядерний клуб і як бачим рішення цього клубу є наднаціональними і розколюючими саме НАТО
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15.06.2026 16:24 Відповісти
В німцях не сумніваюсь, працював з ними і знаю їх. Роботу яку зробив німець переробляти, або поправляти не приходилось. А ось за французами приходилось виправляти і навіть переробляти, особливо за тими з півдня.
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15.06.2026 16:26 Відповісти
Чомусь саме німецькі чиновники завжди якісь неадекватні клоуни.
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15.06.2026 16:28 Відповісти
Не ті тепер Luftwaffe, Panzertruppen не ті...
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15.06.2026 16:29 Відповісти
Добре. Санкть-чЛенінбург то добре. А Мацкву?
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15.06.2026 16:30 Відповісти
Маацкву ніззя. В маацквє путєн і єслі єво бамбіть то он нападьот. І будєт екскалация.
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15.06.2026 16:43 Відповісти
Дуже цікаво, що не москву, а пітер. А чому не магадан чи барнаул? Окрім того, бути готовим бомбити і бомбити - не одне і те саме. Я теж особисто готовий бомбити, але не маю чим
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15.06.2026 16:30 Відповісти
а чим бомбить, там таурусів на один раз
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15.06.2026 16:34 Відповісти
Стісняюсь спитать: а шо, пані Меркель не тільки Бундесвер по домівках розпустила, але і ракетні програми позакривала?
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15.06.2026 16:40 Відповісти
Вночі - тому що уві сні.
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15.06.2026 16:40 Відповісти
Видко що ГШ у німців, що в Києві відірвані від реальності. А реальність корява - по всіх німецьких містах висять білборди із закликом вступати до Бундесверу із зарплатою 2400 єврів. Недокомплект великий. І контингент рекрутів нижче середнього рівня по інтелекту. Служити йдуть ті хто не знайшов собі місця у цивільному житті.
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15.06.2026 16:58 Відповісти
ну це звичайна ситуація для армії мирного часу
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15.06.2026 17:05 Відповісти
А кто пойдет за такие деньги в Германии. У меня кум дальнобойщиком больше сейчас зарабатывает. Ему кстати тоже предлагали
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15.06.2026 17:18 Відповісти
И по Марсу тоже. Бо все из фантастики.
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15.06.2026 16:59 Відповісти
Маленькие мамины хвастунишки.
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15.06.2026 17:00 Відповісти
урря!
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15.06.2026 17:35 Відповісти
Це вже гарний тон
там з кацапами й потрібно спілкуватись
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15.06.2026 17:50 Відповісти
Та ладно))) У вас навіть супермаркети вночі не працюють, бомбити вночі зібралися)))
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15.06.2026 17:54 Відповісти
 
 