Німеччина готова "сьогодні вночі" бомбардувати Санкт-Петербург у разі нападу РФ на НАТО, - командувач ВПС Нойман
Командувач ВПС Німеччини, генерал Хольгер Нойман заявив про готовність завдати ударів по Росії, якщо та наважиться вторгнутися до країни НАТО. Країна захищатиме "кожен дюйм" території Альянсу.
Про це він сказав у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Попередження Росії
Нойман наголосив, що в разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах.
Він зазначив, що серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базується російський флот.
За його словами, у НАТО "немає другорядних зон безпеки", і напад на будь-яку країну Альянсу –– від Естонії до Великої Британії –– матиме однакову відповідь.
"Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території. Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готові негайно. І ми готові", - сказав Нойман.
Підготовка Німеччини
Окремо німецький генерал відзначив, що Німеччина вже нарощує оборонні спроможності, зокрема закуповуючи системи ППО Patriot, Iris-T та Arrow 3, а також збільшуючи запаси озброєння в межах масштабної програми переозброєння.
- Він також додав, що НАТО має бути готове до "32 проти одного" у разі конфлікту, маючи на увазі перевагу об'єднаних повітряних сил Альянсу.
Станом на сьогодні заяви Ноймана стали одними з найжорсткіших з боку німецького військового керівництва за останні роки та відображають зміну підходів Берліна до питань безпеки на тлі загроз з боку Росії.
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Стільки років вони волали прутінферштейн …??
«РУССКИМ ОККУПАНТАМ»
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
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Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
2018
але є важливий момент - ядерний клуб і як бачим рішення цього клубу є наднаціональними і розколюючими саме НАТО
там з кацапами й потрібно спілкуватись