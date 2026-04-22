Пісторіус представив військову стратегію Німеччини: загроза з боку Росії залишається ключовою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії країни комплексну військову стратегію розвитку Бундесверу, у якій головною загрозою визначено політику Володимира Путіна та підготовку Росії до можливого протистояння з НАТО.

Документ містить першу в історії Німеччини військову стратегію та план розвитку збройних сил з описом їхньої структури та складу. Деталі обох документів засекречено.

Пісторіус попередив про загрозу з боку Росії під керівництвом президента Володимира Путіна.

"Росія шляхом переозброєння готується до військового протистояння з НАТО і розглядає застосування військової сили як законний інструмент просування своїх інтересів", - зазначив міністр.

Згідно з представленою концепцією, щонайменше 460 тисяч німецьких солдатів разом із союзниками мають бути здатні протистояти можливій агресії з боку Росії.

"Росія готується до нападу"

Центральна тема військової стратегії - протидія загрозам з боку Росії. Згідно з документом, Москва "створює передумови для військового нападу на країни НАТО" і вже зараз проводить проти них гібридні операції, зокрема проти Німеччини.

"Росія сприймає Захід як принципово ворожий, прагне підірвати єдність альянсу, відірвати США від Європи, призвести до краху НАТО та розширити свою сферу впливу", - зазначив Пісторіус.

За його словами, шпигунство, диверсії, кібератаки та дезінформаційні кампанії перестали бути винятком і стали постійною загрозою. Протидія їм перетворилася на постійне завдання.

Армія майбутнього

"Ми перетворимо Бундесвер на найсильнішу конвенційну армію Європи. У короткостроковій перспективі ми підвищуємо нашу обороноздатність, у середньостроковій - прагнемо до значного нарощування потенціалу, а в довгостроковій - забезпечимо технологічну перевагу", - заявив Пісторіус.

Бундесвер повинен домогтися інформаційної переваги і позбавити її супротивника - в тому числі за рахунок нарощування наступального та оборонного потенціалу в космосі та кіберпросторі.

Майбутня війна, за задумом авторів стратегії, вестиметься одночасно засобами минулого і майбутнього: високі технології - квантові обчислення та робототехніка - застосовуватимуться поряд із дешевими дронами. Щоб Німеччина не була змушена витрачати високотехнологічну зброю проти масових систем противника, стратегія передбачає поєднання високих і масових технологій.

Розмиті межі війни

Держава, економіка та населення стають цілями противника - все німецьке суспільство перебуває під загрозою, вважають автори стратегії.

Противник, на їхню думку, буде цілеспрямовано стирати межі між фронтом і тилом, цивільним і військовим, внутрішньою і зовнішньою безпекою.

У відповідь Бундесвер повинен взаємодіяти з усіма інструментами державної влади, концентруючись при цьому на завданнях, які можуть вирішувати лише військові.

Автори стратегії зазначають, що далекобійні системи багаторазово посилюють загрозу на полі бою - безпечних тилових зон більше не існує. Бундесвер повинен отримати більше високоточного озброєння великої дальності, а також розвивати багаторівневу протиповітряну оборону всіх ступенів дальності.

США та ядерне стримування

США залишаються незамінними для НАТО як з політичної точки зору, так і завдяки своєму військовому потенціалу. Однак Бундесвер повинен брати на себе більше навантаження в Альянсі - це оголошено військово-стратегічним пріоритетом. Німеччина продовжуватиме робити свій внесок у ядерне стримування НАТО в рамках механізму ядерної участі.

Резерв визнається невід'ємною частиною збройних сил - неактивні підрозділи також будуть повністю оснащені.