Німеччина визнала РФ найбільшою загрозою у Національній стратегії з безпеки
Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки та назвав Росію найбільшою загрозою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Стратегія базується на трьох "центральних вимірах" політики безпеки: обороноздатність, стійкість і стабільність. У ній йдеться, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому".
"Вперше в історії нашої країни ми розробили стратегію національної безпеки", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За його словами, ця стратегія є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині. "Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання", — наголосив німецький канцлер.
Шольц додав, що політичне середовище країни за останні півтора року суттєво змінилося, зокрема, він мав на увазі широкомасштабне вторгнення Росії в Україну та атаки на газопроводи "Північний потік".
"Безпека у ХХІ столітті — це більше ніж військові дії та дипломатія. російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
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Забилась в щель, молчит, но каяться не собирается.
А есть в чем:
Гельмута Келя, своего партийного босса, предала.
Путин ферштейн - старалась как могла…
И так все 16 лет…
то хрен бы Шольц ( бывший заместитель фрау Ребинтроп) был «такой смелый « как сегодня.
А наслідки вибору українців у 2019-му - видно неозброєним оком
Угорщина ще не найгірше. Європа з великим бажанням воліла б не бачити у своїх лавах Албанію чи Сербію, не кажучи про Білорусь, але вони є і нічого з цим не вдієш.