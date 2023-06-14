Німеччина визнала РФ найбільшою загрозою у Національній стратегії з безпеки

Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки та назвав Росію найбільшою загрозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Стратегія базується на трьох "центральних вимірах" політики безпеки: обороноздатність, стійкість і стабільність. У ній йдеться, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому".

"Вперше в історії нашої країни ми розробили стратегію національної безпеки", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, ця стратегія є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині. "Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання", — наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що політичне середовище країни за останні півтора року суттєво змінилося, зокрема, він мав на увазі широкомасштабне вторгнення Росії в Україну та атаки на газопроводи "Північний потік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц збирається "найближчим часом" поговорити з Путіним. Закликатиме вивести війська з України

"Безпека у ХХІ столітті — це більше ніж військові дії та дипломатія. російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.