УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини
3 254 27

Німеччина визнала РФ найбільшою загрозою у Національній стратегії з безпеки

шольц

Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки та назвав Росію найбільшою загрозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Стратегія базується на трьох "центральних вимірах" політики безпеки: обороноздатність, стійкість і стабільність. У ній йдеться, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому".

"Вперше в історії нашої країни ми розробили стратегію національної безпеки", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

За його словами, ця стратегія є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині. "Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання", — наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що політичне середовище країни за останні півтора року суттєво змінилося, зокрема, він мав на увазі широкомасштабне вторгнення Росії в Україну та атаки на газопроводи "Північний потік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц збирається "найближчим часом" поговорити з Путіним. Закликатиме вивести війська з України

"Безпека у ХХІ столітті — це більше ніж військові дії та дипломатія. російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Автор: 

Німеччина (7372) росія (65282)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А що з цього приводу думає пані Ангела "Рібентроп" Меркель? З нею що, не порадились?
показати весь коментар
14.06.2023 21:45
+6
Чудна новина! світ просинається й починає адекватно сприймати кацапську загрозу.
показати весь коментар
14.06.2023 21:53
+5
За цим щось слідуватиме, чи це така форма занепокоєння?
показати весь коментар
14.06.2023 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За цим щось слідуватиме, чи це така форма занепокоєння?
показати весь коментар
14.06.2023 21:42 Відповісти
Вести-Ynet|10.06.23 | 13:36

Германия решила закупить у Израиля систему ПВО "Хец-3" почти на 4 миллиарда евро. Размер аванса составит 560 миллионов евро. Как пишет 10 июня Ynet со ссылкой на Reuters, на следующей неделе германский парламент проголосует за выплату аванса в рамках сделки, которую Берлин надеется завершить до конца нынешнего года, чтобы системы начали поступать в Германию до конца 2025 года.
показати весь коментар
14.06.2023 22:02 Відповісти
План "Барбариска".
показати весь коментар
14.06.2023 21:43 Відповісти
А що з цього приводу думає пані Ангела "Рібентроп" Меркель? З нею що, не порадились?
показати весь коментар
14.06.2023 21:45 Відповісти
Ну досить вже досить - якби політику Меркель не підтримували "хтось" в Німеччині хрен вона би щось добилася ( а козу відпущення ще ніхто не відміняв - чи то пак козла ).
показати весь коментар
14.06.2023 22:00 Відповісти
Муттер Меркель как старая комсомолка и сотрудница Штази ушла в «несознанку».

Забилась в щель, молчит, но каяться не собирается.
А есть в чем:

Гельмута Келя, своего партийного босса, предала.
Путин ферштейн - старалась как могла…

И так все 16 лет…
показати весь коментар
15.06.2023 00:27 Відповісти
Если бы народ Германии не поддерживан Украину,

то хрен бы Шольц ( бывший заместитель фрау Ребинтроп) был «такой смелый « как сегодня.
показати весь коментар
15.06.2023 00:33 Відповісти
Цікаво також було б почути думку пана Герхарда "Газпром" Шрьодера...
показати весь коментар
14.06.2023 22:03 Відповісти
За собою треба дивитись. Українці зробили висновки коли рф напала на Грузію в 2008? А які висновки зробили після 2014?
показати весь коментар
14.06.2023 22:33 Відповісти
Олаф Шольц - українець? (бо саме це я коментував)

А наслідки вибору українців у 2019-му - видно неозброєним оком
показати весь коментар
14.06.2023 22:40 Відповісти
То може вже світу пора з тією загрозою щось робити!
показати весь коментар
14.06.2023 21:53 Відповісти
Чудна новина! світ просинається й починає адекватно сприймати кацапську загрозу.
показати весь коментар
14.06.2023 21:53 Відповісти
Саме як ? Стурбованістю ? А хіба раніше було інакше ?
показати весь коментар
14.06.2023 21:59 Відповісти
Національна стратегія безпеки, це тобі не стурбованість.... хоч сттаттю прочитай, якщо адекватно можеш зміст розуміти.
показати весь коментар
14.06.2023 22:20 Відповісти
Ага щас - це не адекватність це щось інше , останій раз коли це було би адекватно це був 2014 рік .
показати весь коментар
14.06.2023 22:04 Відповісти
де ви беретесь? з якого мішка вас сипле, ніякого розуміння змісту, зато 5 копійок вставляєте...
показати весь коментар
14.06.2023 22:23 Відповісти
आम्, अधुना पर्याप्तता नास्ति, अन्यत् किमपि, अन्तिमवारं पर्याप्तं २०१४ तमे वर्षे आसीत्। - так підійде ?
показати весь коментар
14.06.2023 22:33 Відповісти
для тебе звісно... читай і коментуй.
показати весь коментар
14.06.2023 22:40 Відповісти
Щоб світ спав добре, русня повинна лишитись ядерної зброї. Байдуже як: чи це буде в результаті якогось удару с Західу, чи це будуть політичні домовленості, але у цих покидьків не має бути жодної зброї масового ураження. Та авжеж ніякої важкої воєнної промисловості. Тільки легка стрілецька зброя, для поліцейських функцій в їхній недодержаві.
показати весь коментар
15.06.2023 02:19 Відповісти
Угорщина -- бери приклад -- харош дуркувати .
показати весь коментар
14.06.2023 21:59 Відповісти
Угорщина - це бельмо в очах ЄС.
показати весь коментар
14.06.2023 22:09 Відповісти
Ну, більмо - не більмо, а принцип один - всі діти однієї мами-Європи і погані вони чи добрі, вони все одно її діти.
Угорщина ще не найгірше. Європа з великим бажанням воліла б не бачити у своїх лавах Албанію чи Сербію, не кажучи про Білорусь, але вони є і нічого з цим не вдієш.
показати весь коментар
14.06.2023 22:14 Відповісти
Ага, німці почали про щось догадуватися...
показати весь коментар
14.06.2023 22:46 Відповісти
Адпльфівна була іншої думки... щось пішло не так
показати весь коментар
14.06.2023 22:48 Відповісти
НАТО(куда входит понятно и Германия) ещё давно наградила их таким статусом. Так что тут новость как пункт предвыборной программы почти любого из депутатов: "снова переобещать обещанные обещания".
показати весь коментар
15.06.2023 02:21 Відповісти
А сколько руских ракет можно сбить той стратегией?
показати весь коментар
15.06.2023 06:13 Відповісти
 
 