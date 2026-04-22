Писториус представил военную стратегию Германии: угроза со стороны России остается ключевой

Министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории страны комплексную военную стратегию развития Бундесвера, в которой главной угрозой названы политика Владимира Путина и подготовка России к возможному противостоянию с НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Документ содержит первую в истории Германии военную стратегию и план развития вооруженных сил с описанием их структуры и состава. Детали обоих документов засекречены.

Писториус предупредил об угрозе со стороны России под руководством президента Владимира Путина.

"Россия путем перевооружения готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов", - отметил министр.

Согласно представленной концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможной агрессии со стороны России.

"Россия готовится к нападению"

Центральная тема военной стратегии - противодействие угрозам со стороны России. Согласно документу, Москва "создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО" и уже сейчас проводит против них гибридные операции, в частности против Германии.

"Россия воспринимает Запад как принципиально враждебный, стремится подорвать единство альянса, оторвать США от Европы, привести к краху НАТО и расширить свою сферу влияния", - отметил Писториус.

По его словам, шпионаж, диверсии, кибератаки и дезинформационные кампании перестали быть исключением и стали постоянной угрозой. Противодействие им превратилось в постоянную задачу.

Армия будущего

"Мы превратим Бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы. В краткосрочной перспективе мы повышаем нашу обороноспособность, в среднесрочной - стремимся к значительному наращиванию потенциала, а в долгосрочной - обеспечим технологическое превосходство", - заявил Писториус.

Бундесвер должен добиться информационного превосходства и лишить его противника - в том числе за счет наращивания наступательного и оборонного потенциала в космосе и киберпространстве.

Будущая война, по замыслу авторов стратегии, будет вестись одновременно средствами прошлого и будущего: высокие технологии - квантовые вычисления и робототехника - будут применяться наряду с дешевыми дронами. Чтобы Германия не была вынуждена тратить высокотехнологичное оружие против массовых систем противника, стратегия предусматривает сочетание высоких и массовых технологий.

Размытые границы войны

Государство, экономика и население становятся целями противника - все немецкое общество находится под угрозой, считают авторы стратегии.

Противник, по их мнению, будет целенаправленно стирать границы между фронтом и тылом, гражданским и военным, внутренней и внешней безопасностью.

В ответ Бундесвер должен взаимодействовать со всеми инструментами государственной власти, концентрируясь при этом на задачах, которые могут решать только военные.

Авторы стратегии отмечают, что дальнобойные системы многократно усиливают угрозу на поле боя - безопасных тыловых зон больше не существует. Бундесвер должен получить больше высокоточного вооружения большой дальности, а также развивать многоуровневую противовоздушную оборону всех степеней дальности.

США и ядерное сдерживание

США остаются незаменимыми для НАТО как с политической точки зрения, так и благодаря своему военному потенциалу. Однако Бундесвер должен брать на себя больше нагрузки в Альянсе - это объявлено военно-стратегическим приоритетом. Германия будет продолжать вносить свой вклад в ядерное сдерживание НАТО в рамках механизма ядерного участия.

Резерв признается неотъемлемой частью вооруженных сил - неактивные подразделения также будут полностью оснащены.