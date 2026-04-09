Писториус разъяснил ситуацию относительно закона Гкрмании о воинской обязанности: Разрешение на выезд мужчинам не требуется
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мужчинам призывного возраста не требуется разрешение на длительные поездки за границу.
Об этом он сказал, разъясняя ситуацию после путаницы с законом о воинской обязанности, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Ограничений нет
"На данный момент для мужчин ничего не меняется: будь вам 17, 45 лет или где-то посередине - конечно, всем разрешено путешествовать", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.
По словам Писториуса, о длительном пребывании за границей сообщать не нужно.
"Мы делаем исключение из предусмотренного законом требования об уведомлении", - пояснил министр и добавил, что военная служба в Германии остается добровольной.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне немецкие СМИ сообщали, что в Германии вступили в силу изменения в законодательство о модернизации военной службы.
- Согласно им, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в случае планирования выезда за границу на срок более трех месяцев должны заранее получить разрешение от Бундесвера.
"...У 1941 році на Донбасі явка на призовні пункти була критично низькою. Тому мобілізація мала жорсткий, репресивний характер. Спеціальні команди НКВС оточували села та районні центри і під час облав чоловіків силою забирали до таборів, де вилучали «неблагонадійних». Радянське керівництво розцінювало будь-яке ухиляння як зраду. Ухилянтів, котрі сховалися, розстрілювали на місці. Активно діяли і окремі загони, що мали право розстрілювати втікачів без суду і слідства..."