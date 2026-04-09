Писториус разъяснил ситуацию относительно закона Гкрмании о воинской обязанности: Разрешение на выезд мужчинам не требуется

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мужчинам призывного возраста не требуется разрешение на длительные поездки за границу.

Об этом он сказал, разъясняя ситуацию после путаницы с законом о воинской обязанности, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Ограничений нет

"На данный момент для мужчин ничего не меняется: будь вам 17, 45 лет или где-то посередине - конечно, всем разрешено путешествовать", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

По словам Писториуса, о длительном пребывании за границей сообщать не нужно.

"Мы делаем исключение из предусмотренного законом требования об уведомлении", - пояснил министр и добавил, что военная служба в Германии остается добровольной.

Читайте также: Германия может ввести обязательную военную службу, - Мерц

Что предшествовало?

Напомним, что накануне немецкие СМИ сообщали, что в Германии вступили в силу изменения в законодательство о модернизации военной службы.

Согласно им, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в случае планирования выезда за границу на срок более трех месяцев должны заранее получить разрешение от Бундесвера.

Читайте также: Германия ограничила выезд мужчинам 17-45 лет без специального разрешения от Бундесвера