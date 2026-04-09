РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12247 посетителей онлайн
Новости Германия готовится к нападению России Военная служба в Германии
2 641 13

Писториус разъяснил ситуацию относительно закона Гкрмании о воинской обязанности: Разрешение на выезд мужчинам не требуется

Никаких ограничений на выезд: Писториус успокоил мужчин призывного возраста

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мужчинам призывного возраста не требуется разрешение на длительные поездки за границу.

Об этом он сказал, разъясняя ситуацию после путаницы с законом о воинской обязанности, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ограничений нет 

"На данный момент для мужчин ничего не меняется: будь вам 17, 45 лет или где-то посередине - конечно, всем разрешено путешествовать", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

По словам Писториуса, о длительном пребывании за границей сообщать не нужно.

"Мы делаем исключение из предусмотренного законом требования об уведомлении", - пояснил министр и добавил, что военная служба в Германии остается добровольной.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне немецкие СМИ сообщали, что в Германии вступили в силу изменения в законодательство о модернизации военной службы.
  • Согласно им, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в случае планирования выезда за границу на срок более трех месяцев должны заранее получить разрешение от Бундесвера.

Автор: 

армия (8282) Германия (7428) мужчины (168) Писториус Борис (301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Упс... А скільки радості було в коментах🤣.
показать весь комментарий
Вже вся непотріб, починаючи з форумних берсерків і закінчуючи гігантами пропаганди, обсмоктали цю смачну тему "бачте, бачте, німці теж закрили кордони". А тут таке...
показать весь комментарий
От же ж... Була така надія що і в Німеччині організують щось подібне як у нас, і мимо...
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упс... А скільки радості було в коментах🤣.
показать весь комментарий
09.04.2026 00:07 Ответить
От же ж... Була така надія що і в Німеччині організують щось подібне як у нас, і мимо...
показать весь комментарий
09.04.2026 00:11 Ответить
Мене дивує, що цензорські москалята думають, що ніхто не пам'ятає мобілізацію па-русскі. І зараз ці зайди швиденько стали пацифістами.
"...У 1941 році на Донбасі явка на призовні пункти була критично низькою. Тому мобілізація мала жорсткий, репресивний характер. Спеціальні команди НКВС оточували села та районні центри і під час облав чоловіків силою забирали до таборів, де вилучали «неблагонадійних». Радянське керівництво розцінювало будь-яке ухиляння як зраду. Ухилянтів, котрі сховалися, розстрілювали на місці. Активно діяли і окремі загони, що мали право розстрілювати втікачів без суду і слідства..."
показать весь комментарий
09.04.2026 05:13 Ответить
Цензорівські москалята плачуть, бо їм на фіг не всралося захищати чужу для них Україну, вони хочуть здриснути за кордон і бухати на смачну європейську соціалку.
показать весь комментарий
09.04.2026 06:01 Ответить
а тобі завидно? хай їдуть
показать весь комментарий
09.04.2026 07:08 Ответить
Українцям потрібно дещо пояснити коли вони щось друкують висловлювання якогось чиновника на Заході чиновник або сцарь не вирішує один що робити в країні. У цьому була й помилка Зеленського Він і багато українців думають що Америкою чи Європою керує Байден чи Трамп чи Стармер за аналогією як в Україні. Мистецтво дипломатії не полягає в тому, щоб лизати чийсь зад а для початку навчитися хоча б мовчати, якщо твій язик мете як помело і каже те що в тебе на умі то ти або п'яний або придурок
показать весь комментарий
09.04.2026 00:37 Ответить
Вже вся непотріб, починаючи з форумних берсерків і закінчуючи гігантами пропаганди, обсмоктали цю смачну тему "бачте, бачте, німці теж закрили кордони". А тут таке...
показать весь комментарий
09.04.2026 00:48 Ответить
Та да тутешні пердівани-справжні пердіванці!
показать весь комментарий
09.04.2026 02:14 Ответить
Заспокоїв сотні тисяч пригрітих москалів...
показать весь комментарий
09.04.2026 01:13 Ответить
Якщо з законом *є плутанина*, то це - не закон.
показать весь комментарий
09.04.2026 07:20 Ответить
Європа може спати спокійно поки русня зав*язла в крові українців
показать весь комментарий
09.04.2026 07:56 Ответить
 
 