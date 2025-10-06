Германия может ввести обязательную военную службу, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что ФРГ в конце концов введет обязательную военную службу в стране. Начать планируют с добровольной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.
В парламент сейчас подано предложение министра обороны Писториуса, которое предусматривает добровольную военную службу.
"Я поддерживаю то, о чем мы договорились в коалиционном соглашении, а именно начать с добровольной службы. Но я подозреваю, что она не останется добровольной", - сказал Мерц.
Сейчас в соответствующей возрастной группе насчитывается около 350 000 молодых мужчин и примерно такое же количество женщин.
В НАТО считают, что для того, чтобы Германия могла противостоять потенциальной атаке, в частности, со стороны России, ей необходима армия численностью 260 тысяч человек, а это означает, что Бундесверу нужно около 80 тысяч дополнительных военнослужащих.
Так зараз якраз добровільна служба.Строкова дорожче обійдекться,ніж та що зараз.Бо німець вже не буде їсти погані харчі.На строковій то,має бути все те саме,що і контракті і може навіть гроші потрібно платити,щоб мотивація була.
На контракт наберіть.Заохочення зробіть.Мігрантів з Африки наберіть.Може навіть з України хтось піде.
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные