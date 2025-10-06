РУС
Новости Военная служба в Германии
Германия может ввести обязательную военную службу, - Мерц

Германия может вернуть обязательную военную службу

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что ФРГ в конце концов введет обязательную военную службу в стране. Начать планируют с добровольной службы.

В парламент сейчас подано предложение министра обороны Писториуса, которое предусматривает добровольную военную службу.

"Я поддерживаю то, о чем мы договорились в коалиционном соглашении, а именно начать с добровольной службы. Но я подозреваю, что она не останется добровольной", - сказал Мерц.

Сейчас в соответствующей возрастной группе насчитывается около 350 000 молодых мужчин и примерно такое же количество женщин.

В НАТО считают, что для того, чтобы Германия могла противостоять потенциальной атаке, в частности, со стороны России, ей необходима армия численностью 260 тысяч человек, а это означает, что Бундесверу нужно около 80 тысяч дополнительных военнослужащих.

Топ комментарии
+1
Навряд.
06.10.2025 12:06 Ответить
+1
уже закон есть:
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные
06.10.2025 12:22 Ответить
Навряд.
06.10.2025 12:06 Ответить
Так зараз якраз добровільна служба.Строкова дорожче обійдекться,ніж та що зараз.Бо німець вже не буде їсти погані харчі.На строковій то,має бути все те саме,що і контракті і може навіть гроші потрібно платити,щоб мотивація була.
06.10.2025 12:09 Ответить
А вот это уже будет нарушение прав арабодупых граждан, не для того они в бундес пробирались.
06.10.2025 12:12 Ответить
На контракт наберіть.Заохочення зробіть.Мігрантів з Африки наберіть.Може навіть з України хтось піде.
06.10.2025 12:15 Ответить
06.10.2025 12:18 Ответить
уже закон есть:
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные
06.10.2025 12:22 Ответить
Давно пора всім німецьким засранцям в армію. Паразитували на США десятиліттями.
06.10.2025 12:39 Ответить
не паразитували, обстоятельства позволяли. до 2011 года в германии была обязательная служба
06.10.2025 12:45 Ответить
Не відкладайте, пане Мерц!
06.10.2025 13:10 Ответить
 
 