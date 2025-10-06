Германия может ввести обязательную военную службу, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что ФРГ в конце концов введет обязательную военную службу в стране. Начать планируют с добровольной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

В парламент сейчас подано предложение министра обороны Писториуса, которое предусматривает добровольную военную службу.

Также читайте: Полеты дронов над Германией: Мерц назвал Россию вероятным организатором

"Я поддерживаю то, о чем мы договорились в коалиционном соглашении, а именно начать с добровольной службы. Но я подозреваю, что она не останется добровольной", - сказал Мерц.

Сейчас в соответствующей возрастной группе насчитывается около 350 000 молодых мужчин и примерно такое же количество женщин.

В НАТО считают, что для того, чтобы Германия могла противостоять потенциальной атаке, в частности, со стороны России, ей необходима армия численностью 260 тысяч человек, а это означает, что Бундесверу нужно около 80 тысяч дополнительных военнослужащих.

Больше читайте в нашем Telegram-канале