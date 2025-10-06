Полеты дронов над Германией: Мерц назвал Россию вероятным организатором
Россия может стоять за серией полетов дронов над территорией Германии, - предположил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, беспилотники, которые заметили в Германии, не несли взрывчатку, а имели разведывательный характер. Часть БпЛА летала над югом страны, что привело к отмене десятков авиарейсов в Мюнхене и оставило более 10 тысяч пассажиров заблокированными в аэропорту.
"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия", - отметил канцлер и добавил, что масштабы этих полетов превышают даже показатели времен холодной войны.
Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на появление беспилотников в стране ранее. По его словам, они не представляли никакой конкретной угрозы.
По его мнению, Россия пытается создать неопределенность, нарушая воздушное пространство и совершая полеты дронов.
"Речь идет о провокациях, наведении страха и вызывании противоречивых дебатов. Путин знает Германию очень, очень хорошо, как нам всем известно. Он также знает германские инстинкты и рефлексы", - отметил Писториус.
Из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов. О таких планах объявил министр внутренних дел Александер Добриндт.
Он сообщил, что страна уже работает над разработкой совместного с Израилем исследовательского проекта по вопросам защиты от беспилотников. Кроме этого, Добриндт планирует предоставить Бундесверу больше полномочий по выявлению, перехвату и сбиванию БпЛА. Сейчас ответственность за это лежит преимущественно на полицейских органах.
Німеччині наноситься пряма матеріальна і моральна шкода. Зупиняється робота аеропортів, пасажири та персонал нервують. Хто за це відповість? Хто відшкодовуватиме втрати?
Це не просто "безпілотники без вибухівки", а реальна загроза літакам та пасажирам.
Окрім того, ці "невідомі" БпЛА путлєра безкарно і нахабно на очах у громадян Німеччини ведуть військову розвідку у повітряному просторі Німеччини, яка є країною НАТО з найпотужнішою економікою Європи.
Надо сделать- чтобы уважал
Давно пора!!!!
якось я за часів холодної війни пропустив польоти квадроеоптерів. Мабуть був сильно занятий.
Та ну нах, яки москалі то мельмакці або тубільці.