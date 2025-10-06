РУС
Полеты дронов над Германией: Мерц назвал Россию вероятным организатором

Россия может стоять за серией полетов дронов над территорией Германии, - Мерц

Россия может стоять за серией полетов дронов над территорией Германии, - предположил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, беспилотники, которые заметили в Германии, не несли взрывчатку, а имели разведывательный характер. Часть БпЛА летала над югом страны, что привело к отмене десятков авиарейсов в Мюнхене и оставило более 10 тысяч пассажиров заблокированными в аэропорту.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия", - отметил канцлер и добавил, что масштабы этих полетов превышают даже показатели времен холодной войны.

Читайте: Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов, - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на появление беспилотников в стране ранее. По его словам, они не представляли никакой конкретной угрозы.

По его мнению, Россия пытается создать неопределенность, нарушая воздушное пространство и совершая полеты дронов.

"Речь идет о провокациях, наведении страха и вызывании противоречивых дебатов. Путин знает Германию очень, очень хорошо, как нам всем известно. Он также знает германские инстинкты и рефлексы", - отметил Писториус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Баварии Зедер призывает сбивать дроны для защиты инфраструктуры

Из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов. О таких планах объявил министр внутренних дел Александер Добриндт.

Он сообщил, что страна уже работает над разработкой совместного с Израилем исследовательского проекта по вопросам защиты от беспилотников. Кроме этого, Добриндт планирует предоставить Бундесверу больше полномочий по выявлению, перехвату и сбиванию БпЛА. Сейчас ответственность за это лежит преимущественно на полицейских органах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет, - Мерц

Германия (7305) дроны (4967) Фридрих Мерц (249)
+5
06.10.2025 02:00 Ответить
+3
+3
Поэтому нужно не поддаваться на провокации и держать морду кирпичом. **** запускает беспилотники а мы их сбивать не будем. Это должно загнать русских в тупик. Главное не поддаваться на провокации когда искандеры прилетать начнут. Это будет труднее всего, но... я думаю немцы справятся. Они ребята стойкие. Пруссаки...
показать весь комментарий
06.10.2025 01:46 Ответить
Є така приказка : не треба смикати за хвіст спячого тигра. Німці все роблять якісно, навідь приказка є така : німецька якість. Так що кацапня, не зліть німців, вони і воювати будуть найкраще за багатьох, не то що нинішна кацапська орда.
показать весь комментарий
06.10.2025 07:36 Ответить
***** совсем КАНЦЛЕРА не уважает
Надо сделать- чтобы уважал
Давно пора!!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 01:45 Ответить
Поэтому нужно не поддаваться на провокации и держать морду кирпичом. **** запускает беспилотники а мы их сбивать не будем. Это должно загнать русских в тупик. Главное не поддаваться на провокации когда искандеры прилетать начнут. Это будет труднее всего, но... я думаю немцы справятся. Они ребята стойкие. Пруссаки...
показать весь комментарий
06.10.2025 01:46 Ответить
сильно п'яний
показать весь комментарий
06.10.2025 04:37 Ответить
я пам'ятаю все ,я був не п'яний
показать весь комментарий
06.10.2025 04:38 Ответить
Те саме, що назвати Мерца ймовірним канцлером Німеччини.
показать весь комментарий
06.10.2025 02:12 Ответить
хто хто - дід піхто
показать весь комментарий
06.10.2025 04:11 Ответить
снова зглотнёте??
показать весь комментарий
06.10.2025 05:56 Ответить
скільки ви вже сцятися будете????? Ми, беззбройні, майже голі й босі, не засцяли а захищали свою країну, і у 14-му і у 22-му.. А ви СКИКУНВА смердюча, сцитеся навіть на напади на вашу країну відбивати.. ТЬХУ *****!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 06:00 Ответить
Ймовіно?!
Та ну нах, яки москалі то мельмакці або тубільці.
показать весь комментарий
06.10.2025 07:17 Ответить
Потому, что власти в Европе заточены на выборах. Начнут сбивать, оппозиция обвинит правящие партии в эсколации и нагнетания. Поэтому лучше языком ляпать, да и не боевые дроны летают. Мне так кажется
показать весь комментарий
06.10.2025 07:20 Ответить
Мерц повинен сказати : а если надо, повторім 1941 рік.
показать весь комментарий
06.10.2025 07:29 Ответить
А запитайте бабцю меркельшу, може вона знає... а то якось, "ймовірно", не звучить.
показать весь комментарий
06.10.2025 07:53 Ответить
Пісторіус каже що ***** добре знає німецькі інстинкти та рефлекси. Воно і видно. Інстинктивно понакупляли купу штанів щоб після певного рефлексу їх міняти.
показать весь комментарий
06.10.2025 08:03 Ответить
 
 