Полеты дронов над Германией: Мерц назвал Россию вероятным организатором

Россия может стоять за серией полетов дронов над территорией Германии, - предположил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, беспилотники, которые заметили в Германии, не несли взрывчатку, а имели разведывательный характер. Часть БпЛА летала над югом страны, что привело к отмене десятков авиарейсов в Мюнхене и оставило более 10 тысяч пассажиров заблокированными в аэропорту.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия", - отметил канцлер и добавил, что масштабы этих полетов превышают даже показатели времен холодной войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на появление беспилотников в стране ранее. По его словам, они не представляли никакой конкретной угрозы.

По его мнению, Россия пытается создать неопределенность, нарушая воздушное пространство и совершая полеты дронов.

"Речь идет о провокациях, наведении страха и вызывании противоречивых дебатов. Путин знает Германию очень, очень хорошо, как нам всем известно. Он также знает германские инстинкты и рефлексы", - отметил Писториус.

Из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов. О таких планах объявил министр внутренних дел Александер Добриндт.

Он сообщил, что страна уже работает над разработкой совместного с Израилем исследовательского проекта по вопросам защиты от беспилотников. Кроме этого, Добриндт планирует предоставить Бундесверу больше полномочий по выявлению, перехвату и сбиванию БпЛА. Сейчас ответственность за это лежит преимущественно на полицейских органах.

