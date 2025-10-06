УКР
Польоти дронів над Німеччиною: Мерц назвав Росію ймовірним організатором

Росія може стояти за серією польотів дронів над територією Німеччини, - Мерц

Росія може стояти за серією польотів дронів над територією Німеччини, - припустив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

За його словами, безпілотники, які помітили у Німеччині, не несли вибухівку, а мали розвідувальний характер. Частина БпЛА літала над півднем країни, що спричинило скасування десятків авіарейсів у Мюнхені та залишило понад 10 тисяч пасажирів заблокованими в аеропорту. інформує Цензор.НЕТ.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія", - зазначив канцлер і додав, що масштаби цих польотів перевищують навіть показники часів холодної війни.

Читайте: Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об’єкти, - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на появу безпілотників у країні раніше. За його словами, вони не становили жодної конкретної загрози.

На його думку, Росія намагається створити невизначеність, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти дронів.

"Йдеться про провокації, наведення страху та викликання суперечливих дебатів. Путін знає Німеччину дуже, дуже добре, як нам всім відомо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", - зазначив Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Баварії Зедер закликає збивати дрони для захисту інфраструктури

Через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів. Про такі плани оголосив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт. 

Він повідомив, що країна вже працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників. Окрім цього, Добріндт планує надати Бундесверу більше повноважень щодо виявлення, перехоплення і збивання БпЛА. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не в стані війни, але й миру більше немає, - Мерц

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Німеччині наноситься пряма матеріальна і моральна шкода. Зупиняється робота аеропортів, пасажири та персонал нервують. Хто за це відповість? Хто відшкодовуватиме втрати?
Це не просто "безпілотники без вибухівки", а реальна загроза літакам та пасажирам.
Окрім того, ці "невідомі" БпЛА путлєра безкарно і нахабно на очах у громадян Німеччини ведуть військову розвідку у повітряному просторі Німеччини, яка є країною НАТО з найпотужнішою економікою Європи.
06.10.2025 01:30 Відповісти
06.10.2025 01:37 Відповісти
***** совсем КАНЦЛЕРА не уважает
Надо сделать- чтобы уважал
Давно пора!!!!
06.10.2025 01:45 Відповісти
06.10.2025 01:45 Відповісти
Поэтому нужно не поддаваться на провокации и держать морду кирпичом. **** запускает беспилотники а мы их сбивать не будем. Это должно загнать русских в тупик. Главное не поддаваться на провокации когда искандеры прилетать начнут. Это будет труднее всего, но... я думаю немцы справятся. Они ребята стойкие. Пруссаки...
06.10.2025 01:46 Відповісти
06.10.2025 01:46 Відповісти
якось я за часів холодної війни пропустив польоти квадроеоптерів. Мабуть був сильно занятий.
06.10.2025 02:00 Відповісти
06.10.2025 02:00 Відповісти
Те саме, що назвати Мерца ймовірним канцлером Німеччини.
06.10.2025 02:12 Відповісти
06.10.2025 02:12 Відповісти
 
 