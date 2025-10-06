Польоти дронів над Німеччиною: Мерц назвав Росію ймовірним організатором
Росія може стояти за серією польотів дронів над територією Німеччини, - припустив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
За його словами, безпілотники, які помітили у Німеччині, не несли вибухівку, а мали розвідувальний характер. Частина БпЛА літала над півднем країни, що спричинило скасування десятків авіарейсів у Мюнхені та залишило понад 10 тисяч пасажирів заблокованими в аеропорту. інформує Цензор.НЕТ.
"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія", - зазначив канцлер і додав, що масштаби цих польотів перевищують навіть показники часів холодної війни.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на появу безпілотників у країні раніше. За його словами, вони не становили жодної конкретної загрози.
На його думку, Росія намагається створити невизначеність, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти дронів.
"Йдеться про провокації, наведення страху та викликання суперечливих дебатів. Путін знає Німеччину дуже, дуже добре, як нам всім відомо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", - зазначив Пісторіус.
Через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів. Про такі плани оголосив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт.
Він повідомив, що країна вже працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників. Окрім цього, Добріндт планує надати Бундесверу більше повноважень щодо виявлення, перехоплення і збивання БпЛА. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.
Німеччині наноситься пряма матеріальна і моральна шкода. Зупиняється робота аеропортів, пасажири та персонал нервують. Хто за це відповість? Хто відшкодовуватиме втрати?
Це не просто "безпілотники без вибухівки", а реальна загроза літакам та пасажирам.
Окрім того, ці "невідомі" БпЛА путлєра безкарно і нахабно на очах у громадян Німеччини ведуть військову розвідку у повітряному просторі Німеччини, яка є країною НАТО з найпотужнішою економікою Європи.
Надо сделать- чтобы уважал
Давно пора!!!!
якось я за часів холодної війни пропустив польоти квадроеоптерів. Мабуть був сильно занятий.