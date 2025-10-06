Польоти дронів над Німеччиною: Мерц назвав Росію ймовірним організатором

Росія може стояти за серією польотів дронів над територією Німеччини, - припустив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

За його словами, безпілотники, які помітили у Німеччині, не несли вибухівку, а мали розвідувальний характер. Частина БпЛА літала над півднем країни, що спричинило скасування десятків авіарейсів у Мюнхені та залишило понад 10 тисяч пасажирів заблокованими в аеропорту.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія", - зазначив канцлер і додав, що масштаби цих польотів перевищують навіть показники часів холодної війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на появу безпілотників у країні раніше. За його словами, вони не становили жодної конкретної загрози.

На його думку, Росія намагається створити невизначеність, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти дронів.

"Йдеться про провокації, наведення страху та викликання суперечливих дебатів. Путін знає Німеччину дуже, дуже добре, як нам всім відомо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", - зазначив Пісторіус.

Через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів. Про такі плани оголосив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт.

Він повідомив, що країна вже працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників. Окрім цього, Добріндт планує надати Бундесверу більше повноважень щодо виявлення, перехоплення і збивання БпЛА. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.

