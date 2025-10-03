УКР
Прем’єр Баварії Зедер закликає збивати дрони для захисту інфраструктури

Після тимчасового закриття аеропорту Мюнхена прем’єр Баварії Маркус Зедер заявив, що поліція повинна мати право збивати невідомі дрони та захищати повітряний простір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

"Інциденти з дронами свідчать про великий тиск. Відтепер має діяти правило: збивати, а не чекати! І робити це послідовно! Наша поліція повинна мати можливість негайно збивати дрони", – заявив баварський прем’єр.

Він сказав, що Німеччині потрібен ефективний захист всієї інфраструктури та військових об'єктів.

"Баварія готує швидкий закон з цього приводу. Ми розглянемо це питання вже у вівторок на засіданні Ради міністрів. Федеральний уряд також повинен якнайшвидше внести зміни до закону про безпеку польотів. Мова йде не тільки про запобігання шпигунству. Наша інфраструктура повинна залишатися працездатною в будь-який час. Ми повинні мати суверенітет над нашим повітряним простором", – сказав Зедер.

Нагадаємо, через повідомлення про дрони над територією аеропорту Мюнхена 2 жовтня ввечері закрили злітні смуги та скасували рейси. Поліція веде пошук порушників.

Все що залетить в НАТО буде знищено! Через пару днів кацапи скінчили їм на обличчя сотнями дронів. Ковтайте сперму.
03.10.2025 13:40 Відповісти
з глузду з'їхав німець

.
03.10.2025 13:54 Відповісти
Читайте статтю.

"заявив, що поліція повинна мати право збивати невідомі дрони "

Хоча загальний напрямок думок правильний, але чувак реально якийсь дивний. Чим поліцаї будуть їх збивати? Кухлями з добротним баварським пивом?
03.10.2025 13:55 Відповісти
штатними німецькими "макаровими"

.
03.10.2025 14:07 Відповісти
Калавур! Октоберфест під загрозою
03.10.2025 13:59 Відповісти
німець за пфеніг навіть вузького вб'є

.
03.10.2025 14:18 Відповісти
Молодець. Треба не тільки збивати, а деякі повертати на москву)
03.10.2025 14:05 Відповісти
 
 