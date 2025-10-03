Премьер Баварии Зедер призывает сбивать дроны для защиты инфраструктуры

После временного закрытия аэропорта Мюнхена премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что полиция должна иметь право сбивать неизвестные дроны и защищать воздушное пространство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

"Инциденты с дронами свидетельствуют о большом давлении. Отныне должно действовать правило: сбивать, а не ждать! И делать это последовательно! Наша полиция должна иметь возможность немедленно сбивать дроны", - заявил баварский премьер.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Он сказал, что Германии нужна эффективная защита всей инфраструктуры и военных объектов.

"Бавария готовит быстрый закон по этому поводу. Мы рассмотрим этот вопрос уже во вторник на заседании Совета министров. Федеральное правительство также должно как можно быстрее внести изменения в закон о безопасности полетов. Речь идет не только о предотвращении шпионажа. Наша инфраструктура должна оставаться работоспособной в любое время. Мы должны иметь суверенитет над нашим воздушным пространством", - сказал Зедер.

Напомним, из-за сообщения о дронах над территорией аэропорта Мюнхена 2 октября вечером закрыли взлетные полосы и отменили рейсы. Полиция ведет поиск нарушителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бельгии впервые зафиксировали пролет 15 дронов над военной базой