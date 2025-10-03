РУС
Премьер Баварии Зедер призывает сбивать дроны для защиты инфраструктуры

После временного закрытия аэропорта Мюнхена премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что полиция должна иметь право сбивать неизвестные дроны и защищать воздушное пространство.

"Инциденты с дронами свидетельствуют о большом давлении. Отныне должно действовать правило: сбивать, а не ждать! И делать это последовательно! Наша полиция должна иметь возможность немедленно сбивать дроны", - заявил баварский премьер.

Он сказал, что Германии нужна эффективная защита всей инфраструктуры и военных объектов.

"Бавария готовит быстрый закон по этому поводу. Мы рассмотрим этот вопрос уже во вторник на заседании Совета министров. Федеральное правительство также должно как можно быстрее внести изменения в закон о безопасности полетов. Речь идет не только о предотвращении шпионажа. Наша инфраструктура должна оставаться работоспособной в любое время. Мы должны иметь суверенитет над нашим воздушным пространством", - сказал Зедер.

Напомним, из-за сообщения о дронах над территорией аэропорта Мюнхена 2 октября вечером закрыли взлетные полосы и отменили рейсы. Полиция ведет поиск нарушителей.

Все що залетить в НАТО буде знищено! Через пару днів кацапи скінчили їм на обличчя сотнями дронів. Ковтайте сперму.
03.10.2025 13:40 Ответить
з глузду з'їхав німець

.
03.10.2025 13:54 Ответить
Читайте статтю.

"заявив, що поліція повинна мати право збивати невідомі дрони "

Хоча загальний напрямок думок правильний, але чувак реально якийсь дивний. Чим поліцаї будуть їх збивати? Кухлями з добротним баварським пивом?
03.10.2025 13:55 Ответить
штатними німецькими "макаровими"

.
03.10.2025 14:07 Ответить
Калавур! Октоберфест під загрозою
03.10.2025 13:59 Ответить
Молодець. Треба не тільки збивати, а деякі повертати на москву)
