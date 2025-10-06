Німеччина може впровадити обов’язкову військову службу, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ФРН зрештою введе обов'язку військову службу в країні. Розпочати планують із добровільної служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.
До парламенту наразі подано пропозицію міністра оборони Пісторіуса, яка передбачає добровільну військову службу.
"Я підтримую те, про що ми домовилися в коаліційній угоді, а саме почати з добровільної служби. Але я підозрюю, що вона не залишиться добровільною", - сказав Мерц.
Наразі у відповідній віковій групі налічується близько 350 000 молодих чоловіків і приблизно така ж кількість жінок.
У НАТО вважають, що для того, щоб Німеччина могла протистояти потенційній атаці, зокрема, з боку Росії, їй необхідна армія чисельністю 260 тисяч осіб, а це означає, що Бундесверу потрібно близько 80 тисяч додаткових військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так зараз якраз добровільна служба.Строкова дорожче обійдекться,ніж та що зараз.Бо німець вже не буде їсти погані харчі.На строковій то,має бути все те саме,що і контракті і може навіть гроші потрібно платити,щоб мотивація була.
На контракт наберіть.Заохочення зробіть.Мігрантів з Африки наберіть.Може навіть з України хтось піде.
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные