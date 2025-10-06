УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Військова служба в Німеччині
839 11

Німеччина може впровадити обов’язкову військову службу, - Мерц

Німеччина може повернути обов’язкову військову службу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ФРН зрештою введе обов'язку військову службу в країні. Розпочати планують із добровільної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

До парламенту наразі подано пропозицію міністра оборони Пісторіуса, яка передбачає добровільну військову службу.

Також читайте: Польоти дронів над Німеччиною: Мерц назвав Росію ймовірним організатором

"Я підтримую те, про що ми домовилися в коаліційній угоді, а саме почати з добровільної служби. Але я підозрюю, що вона не залишиться добровільною", - сказав Мерц.

Наразі у відповідній віковій групі налічується близько 350 000 молодих чоловіків і приблизно така ж кількість жінок.

У НАТО вважають, що для того, щоб Німеччина могла протистояти потенційній атаці, зокрема, з боку Росії, їй необхідна армія чисельністю 260 тисяч осіб, а це означає, що Бундесверу потрібно близько 80 тисяч додаткових військовослужбовців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Німеччина (7766) військовий обов’язок (96) Мерц Фрідріх (255)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Навряд.
показати весь коментар
06.10.2025 12:06 Відповісти
+1
уже закон есть:
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные
показати весь коментар
06.10.2025 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навряд.
показати весь коментар
06.10.2025 12:06 Відповісти
Розпочати планують із добровільної служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3578032

Так зараз якраз добровільна служба.Строкова дорожче обійдекться,ніж та що зараз.Бо німець вже не буде їсти погані харчі.На строковій то,має бути все те саме,що і контракті і може навіть гроші потрібно платити,щоб мотивація була.
показати весь коментар
06.10.2025 12:09 Відповісти
А вот это уже будет нарушение прав арабодупых граждан, не для того они в бундес пробирались.
показати весь коментар
06.10.2025 12:12 Відповісти
У НАТО вважають, що для того, щоб Німеччина могла протистояти потенційній атаці, зокрема, з боку Росії, їй необхідна армія чисельністю 260 тисяч осіб, а це означає, що Бундесверу потрібно близько 80 тисяч додаткових військовослужбовців. Джерело: https://censor.net/ua/n3578032

На контракт наберіть.Заохочення зробіть.Мігрантів з Африки наберіть.Може навіть з України хтось піде.
показати весь коментар
06.10.2025 12:15 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 12:18 Відповісти
уже закон есть:
"27 августа 2025 года. Правительство Германии одобрило закон: с 2027 года вводится обязательная служба в армии и повышается зарплата солдатам"
сначала добровольцы, потом все остальные
показати весь коментар
06.10.2025 12:22 Відповісти
Давно пора всім німецьким засранцям в армію. Паразитували на США десятиліттями.
показати весь коментар
06.10.2025 12:39 Відповісти
не паразитували, обстоятельства позволяли. до 2011 года в германии была обязательная служба
показати весь коментар
06.10.2025 12:45 Відповісти
Не відкладайте, пане Мерц!
показати весь коментар
06.10.2025 13:10 Відповісти
 
 