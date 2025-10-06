Німеччина може впровадити обов’язкову військову службу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ФРН зрештою введе обов'язку військову службу в країні. Розпочати планують із добровільної служби.

До парламенту наразі подано пропозицію міністра оборони Пісторіуса, яка передбачає добровільну військову службу.

"Я підтримую те, про що ми домовилися в коаліційній угоді, а саме почати з добровільної служби. Але я підозрюю, що вона не залишиться добровільною", - сказав Мерц.

Наразі у відповідній віковій групі налічується близько 350 000 молодих чоловіків і приблизно така ж кількість жінок.

У НАТО вважають, що для того, щоб Німеччина могла протистояти потенційній атаці, зокрема, з боку Росії, їй необхідна армія чисельністю 260 тисяч осіб, а це означає, що Бундесверу потрібно близько 80 тисяч додаткових військовослужбовців.

