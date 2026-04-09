Пісторіус роз’яснив ситуацію щодо закону про військовий обов’язок: Дозвіл на виїзд чоловікам з Німеччини не потрібен

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що чоловікам призовного віку не потрібен дозвіл на тривалі поїздки за кордон.

Про це він сказав, роз'яснюючи ситуацію після плутанини з законом про військовий обов'язок, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обмежень немає

"Наразі для чоловіків нічого не змінюється: чи вам 17, чи 45 років, чи десь посередині - звісно, всім дозволено подорожувати", - сказав очільник оборонного відомства ФРН.

За словами Пісторіуса, про тривале перебування за кордоном повідомляти не потрібно.

"Ми робимо виняток із передбаченої законом вимоги щодо повідомлення", - пояснив міністр і додав, що військова служба у Німеччині залишається добровільною.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні німецькі ЗМІ повідомляли, що у Німеччині набули чинності зміни до законодавства щодо модернізації військової служби.

Відповідно до них, чоловіки віком від 17 до 45 років у разі планування виїзду за кордон на понад три місяці повинні заздалегідь отримати дозвіл від Бундесверу.

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