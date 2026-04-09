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Новини Німеччина готується до нападу Росії Військова служба в Німеччині
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Пісторіус роз’яснив ситуацію щодо закону про військовий обов’язок: Дозвіл на виїзд чоловікам з Німеччини не потрібен

Жодних обмежень на виїзд: Пісторіус заспокоїв чоловіків призовного віку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що чоловікам призовного віку не потрібен дозвіл на тривалі поїздки за кордон.

Про це він сказав, роз'яснюючи ситуацію після плутанини з законом про військовий обов'язок, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обмежень немає 

"Наразі для чоловіків нічого не змінюється: чи вам 17, чи 45 років, чи десь посередині - звісно, всім дозволено подорожувати", - сказав очільник оборонного відомства ФРН.

За словами Пісторіуса, про тривале перебування за кордоном повідомляти не потрібно.

"Ми робимо виняток із передбаченої законом вимоги щодо повідомлення", - пояснив міністр і додав, що військова служба у Німеччині залишається добровільною.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні німецькі ЗМІ повідомляли, що у Німеччині набули чинності зміни до законодавства щодо модернізації військової служби.
  • Відповідно до них, чоловіки віком від 17 до 45 років у разі планування виїзду за кордон на понад три місяці повинні заздалегідь отримати дозвіл від Бундесверу.

Читайте також: Німеччина обмежила виїзд чоловікам 17-45 років без спеціального дозволу від Бундесверу

Автор: 

армія (3736) Німеччина (8142) чоловіки (231) Пісторіус Борис (383)
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Топ коментарі
+12
Упс... А скільки радості було в коментах🤣.
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09.04.2026 00:07 Відповісти
+8
Вже вся непотріб, починаючи з форумних берсерків і закінчуючи гігантами пропаганди, обсмоктали цю смачну тему "бачте, бачте, німці теж закрили кордони". А тут таке...
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09.04.2026 00:48 Відповісти
+5
Українцям потрібно дещо пояснити коли вони щось друкують висловлювання якогось чиновника на Заході чиновник або сцарь не вирішує один що робити в країні. У цьому була й помилка Зеленського Він і багато українців думають що Америкою чи Європою керує Байден чи Трамп чи Стармер за аналогією як в Україні. Мистецтво дипломатії не полягає в тому, щоб лизати чийсь зад а для початку навчитися хоча б мовчати, якщо твій язик мете як помело і каже те що в тебе на умі то ти або п'яний або придурок
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09.04.2026 00:37 Відповісти

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