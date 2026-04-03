Німеччина обмежила виїзд чоловікам 17-45 років без спеціального дозволу від Бундесверу
У Німеччині набули чинності зміни до законодавства щодо модернізації військової служби. Відповідно до них, чоловіки віком від 17 до 45 років у разі планування виїзду за кордон на понад три місяці повинні заздалегідь отримати дозвіл від Бундесверу.
Про це повідомляє видання Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
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Згідно з новими правилами Німеччини, такий дозвіл має видаватися через Центр кар’єри збройних сил незалежно від мети поїздки — чи то навчання, робота, туризм або бізнес-поїздки. Вимога діятиме на постійній основі й не залежатиме від запровадження надзвичайного чи воєнного стану.
У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що зміни спрямовані на формування інформативного військового реєстру "на випадок потреби".
"Це необхідно, щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду", - повідомили у пресслужбі відомства.
Водночас у міністерстві додали, що деталі механізму ще опрацьовуються. Зокрема, мають визначити правила винятків із цієї вимоги, а остаточна процедура поки перебуває на стадії розробки.
Німеччина готується до потенційної війни
Зазначені зміни є частиною ширшої реформи з модернізації збройних сил Німеччини. Серед іншого, розглядається можливість повернення повноцінного призову, але не раніше 2028 року.
- Раніше також повідомлялося, що українські військові інструктори вирушать до Німеччини для участі в підготовці її армії до потенційних безпекових викликів у майбутньому, зокрема до можливого нападу Росії на НАТО до 2029 року.
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