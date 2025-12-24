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Німецькі "ухилянти" ризикують отримати штраф до 1000 євро

У ФРН штрафуватимуть ухилянтів

У Німеччині запроваджують нові правила військового обліку, які передбачають адміністративну відповідальність для молодих чоловіків у разі ігнорування встановлених процедур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.
Відповідні норми закріплені в законі про військову службу, який у грудні схвалили обидві палати парламенту ФРН.

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Нові правила військового обліку

Згідно з ухваленим законом, із 2026 року всі громадяни Німеччини чоловічої статі після досягнення 18 років зобов’язані заповнити спеціальну анкету. У ній зазначатиметься інформація про стан здоров’я та готовність до проходження військової служби.

У Міністерстві оборони ФРН пояснили, що відмова від заповнення анкети розглядатиметься як адміністративне правопорушення. Спочатку юнакам надсилатимуть офіційні нагадування, однак у разі подальшого ігнорування може бути накладено штраф у розмірі до 1000 євро.

"Ухилення від заповнення анкети або подання неправдивих даних тягне за собою адміністративну відповідальність", — повідомили в Міноборони Німеччини.

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Медична комісія 

Окрім штрафів, закон передбачає можливість обов’язкового виклику призовників на медичний огляд. Якщо особа без поважних причин не з’явиться у визначений час, до її доставки можуть залучити цивільну поліцію. Водночас у деяких випадках допускається подання заяви про звільнення від проходження медогляду.

  • Реформа призову викликала дискусії в суспільстві та протести серед німецької молоді.

Закон спрямований на поступове збільшення чисельності Бундесверу до 260 тисяч військовослужбовців до 2035 року, що потребує щорічного залучення близько 20 тисяч новобранців.

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Німеччина (8136) мобілізація (3476) штраф (1980)
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Топ коментарі
+16
Українськи хлопчики стають предатними для захисту країни у віці 25 років..
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24.12.2025 02:15 Відповісти
+13
Тю.
У біднішій у рази Україні за переправу через Тису платять у рази більше. А деякі голови ТЦК стають мільйонерами на хабарях від ухилянтів.
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24.12.2025 02:09 Відповісти
+10
і не говоріть! якась абсолютно смішна сума для німців, де середня зп. в місяць 4000 євро.
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24.12.2025 02:13 Відповісти

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