Німецькі "ухилянти" ризикують отримати штраф до 1000 євро

У Німеччині запроваджують нові правила військового обліку, які передбачають адміністративну відповідальність для молодих чоловіків у разі ігнорування встановлених процедур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Відповідні норми закріплені в законі про військову службу, який у грудні схвалили обидві палати парламенту ФРН.

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Нові правила військового обліку

Згідно з ухваленим законом, із 2026 року всі громадяни Німеччини чоловічої статі після досягнення 18 років зобов’язані заповнити спеціальну анкету. У ній зазначатиметься інформація про стан здоров’я та готовність до проходження військової служби.

У Міністерстві оборони ФРН пояснили, що відмова від заповнення анкети розглядатиметься як адміністративне правопорушення. Спочатку юнакам надсилатимуть офіційні нагадування, однак у разі подальшого ігнорування може бути накладено штраф у розмірі до 1000 євро.

"Ухилення від заповнення анкети або подання неправдивих даних тягне за собою адміністративну відповідальність", — повідомили в Міноборони Німеччини.

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Медична комісія

Окрім штрафів, закон передбачає можливість обов’язкового виклику призовників на медичний огляд. Якщо особа без поважних причин не з’явиться у визначений час, до її доставки можуть залучити цивільну поліцію. Водночас у деяких випадках допускається подання заяви про звільнення від проходження медогляду.

Реформа призову викликала дискусії в суспільстві та протести серед німецької молоді.

Закон спрямований на поступове збільшення чисельності Бундесверу до 260 тисяч військовослужбовців до 2035 року, що потребує щорічного залучення близько 20 тисяч новобранців.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливий призов жінок до Бундесверу, якщо добровільна військова служба не забезпечить потрібної чисельності.

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