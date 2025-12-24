Німецькі "ухилянти" ризикують отримати штраф до 1000 євро
У Німеччині запроваджують нові правила військового обліку, які передбачають адміністративну відповідальність для молодих чоловіків у разі ігнорування встановлених процедур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.
Відповідні норми закріплені в законі про військову службу, який у грудні схвалили обидві палати парламенту ФРН.
Нові правила військового обліку
Згідно з ухваленим законом, із 2026 року всі громадяни Німеччини чоловічої статі після досягнення 18 років зобов’язані заповнити спеціальну анкету. У ній зазначатиметься інформація про стан здоров’я та готовність до проходження військової служби.
У Міністерстві оборони ФРН пояснили, що відмова від заповнення анкети розглядатиметься як адміністративне правопорушення. Спочатку юнакам надсилатимуть офіційні нагадування, однак у разі подальшого ігнорування може бути накладено штраф у розмірі до 1000 євро.
"Ухилення від заповнення анкети або подання неправдивих даних тягне за собою адміністративну відповідальність", — повідомили в Міноборони Німеччини.
Медична комісія
Окрім штрафів, закон передбачає можливість обов’язкового виклику призовників на медичний огляд. Якщо особа без поважних причин не з’явиться у визначений час, до її доставки можуть залучити цивільну поліцію. Водночас у деяких випадках допускається подання заяви про звільнення від проходження медогляду.
- Реформа призову викликала дискусії в суспільстві та протести серед німецької молоді.
Закон спрямований на поступове збільшення чисельності Бундесверу до 260 тисяч військовослужбовців до 2035 року, що потребує щорічного залучення близько 20 тисяч новобранців.
- До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливий призов жінок до Бундесверу, якщо добровільна військова служба не забезпечить потрібної чисельності.
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