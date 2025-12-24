Германские "уклонисты" рискуют получить штраф до 1000 евро

В Германии вводят новые правила воинского учета, которые предусматривают административную ответственность для молодых мужчин в случае игнорирования установленных процедур.

Соответствующие нормы закреплены в законе о военной службе, который в декабре одобрили обе палаты парламента ФРГ.

Новые правила воинского учета

Согласно принятому закону, с 2026 года все граждане Германии мужского пола по достижении 18 лет обязаны заполнить специальную анкету. В ней будет указываться информация о состоянии здоровья и готовности к прохождению военной службы.

В Министерстве обороны ФРГ пояснили, что отказ от заполнения анкеты будет рассматриваться как административное правонарушение. Сначала юношам будут присылать официальные напоминания, однако в случае дальнейшего игнорирования может быть наложен штраф в размере до 1000 евро.

"Уклонение от заполнения анкеты или представление ложных данных влечет за собой административную ответственность", — сообщили в Минобороны Германии.

Медицинская комиссия

Кроме штрафов, закон предусматривает возможность обязательного вызова призывников на медицинский осмотр. Если лицо без уважительных причин не явится в определенное время, к его доставке может быть привлечена гражданская полиция. В то же время в некоторых случаях допускается подача заявления об освобождении от прохождения медосмотра.

Реформа призыва вызвала дискуссии в обществе и протесты среди немецкой молодежи.

Закон направлен на постепенное увеличение численности Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году, что требует ежегодного привлечения около 20 тысяч новобранцев.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужную численность.

