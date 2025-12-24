РУС
5 744 50

Германские "уклонисты" рискуют получить штраф до 1000 евро

В ФРГ будут штрафовать уклонистов

В Германии вводят новые правила воинского учета, которые предусматривают административную ответственность для молодых мужчин в случае игнорирования установленных процедур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle.
Соответствующие нормы закреплены в законе о военной службе, который в декабре одобрили обе палаты парламента ФРГ.

Новые правила воинского учета

Согласно принятому закону, с 2026 года все граждане Германии мужского пола по достижении 18 лет обязаны заполнить специальную анкету. В ней будет указываться информация о состоянии здоровья и готовности к прохождению военной службы.

В Министерстве обороны ФРГ пояснили, что отказ от заполнения анкеты будет рассматриваться как административное правонарушение. Сначала юношам будут присылать официальные напоминания, однако в случае дальнейшего игнорирования может быть наложен штраф в размере до 1000 евро.

"Уклонение от заполнения анкеты или представление ложных данных влечет за собой административную ответственность", — сообщили в Минобороны Германии.

Медицинская комиссия 

Кроме штрафов, закон предусматривает возможность обязательного вызова призывников на медицинский осмотр. Если лицо без уважительных причин не явится в определенное время, к его доставке может быть привлечена гражданская полиция. В то же время в некоторых случаях допускается подача заявления об освобождении от прохождения медосмотра.

  • Реформа призыва вызвала дискуссии в обществе и протесты среди немецкой молодежи.

Закон направлен на постепенное увеличение численности Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году, что требует ежегодного привлечения около 20 тысяч новобранцев.

Германия (7466) мобилизация (2984) штраф (1312)
Топ комментарии
+13
Українськи хлопчики стають предатними для захисту країни у віці 25 років..
24.12.2025 02:15 Ответить
+10
Тю.
У біднішій у рази Україні за переправу через Тису платять у рази більше. А деякі голови ТЦК стають мільйонерами на хабарях від ухилянтів.
24.12.2025 02:09 Ответить
+9
і не говоріть! якась абсолютно смішна сума для німців, де середня зп. в місяць 4000 євро.
24.12.2025 02:13 Ответить
Тю.
У біднішій у рази Україні за переправу через Тису платять у рази більше. А деякі голови ТЦК стають мільйонерами на хабарях від ухилянтів.
24.12.2025 02:09 Ответить
і не говоріть! якась абсолютно смішна сума для німців, де середня зп. в місяць 4000 євро.
24.12.2025 02:13 Ответить
бздур кажете !
німець за пфеніг вдавиться, а тут 1 000 євро !

.
24.12.2025 03:31 Ответить
ти знаєш німців! реально жлоби
24.12.2025 07:53 Ответить
Українськи хлопчики стають предатними для захисту країни у віці 25 років..
24.12.2025 02:15 Ответить
придатними
24.12.2025 02:17 Ответить
Вже маючи пивні животи, ожиріння і зламаний смартфоном зір. Так, переможемо!
24.12.2025 10:04 Ответить
ніхт чипатен кіндерів!
діди вже самі там якось...
24.12.2025 02:54 Ответить
Це ж наш гамн..., тьху, генофонд!
24.12.2025 10:05 Ответить
А тобі скільки? Нехай хлопці, хоч деякі, нащадків залишать, аби у старих був сенс життя, в разі чого.
24.12.2025 10:27 Ответить
не ті якийсь німці пійшли - бусіфікуйте!
і забудьте за позиції які вони будуть боронити.
слово 'мотивація' ніхто ніхто в світі не знає...
24.12.2025 02:50 Ответить
єто бусифікаціонний бєспрєдєл українскіх ТЦК !!!

.

.
24.12.2025 03:32 Ответить
А могли б піти жарить шашлички, під час як московити б підходили до Берліну. Німці схоже єдина нація, яка здатна більш-менш навчатися на чужих помилках.
24.12.2025 04:36 Ответить
У нас під Києвом були шашлики зі смажених московитів.
24.12.2025 05:25 Ответить
А ще під Києвом була Буча. Можливо, якщо німці й надалі продовжать у цьому напрямку, вони зможуть запобігти такому сценарію, превентивно засмаживши москалів ще на підходах до свого кордону.
24.12.2025 06:23 Ответить
так вони ж саме там і є....
24.12.2025 06:30 Ответить


У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій із 36 бригадами та значно більше ніж 7 000 бойових танків, бронетанкових бойових машин піхоти та інших танків; 15 бойових льотних підрозділів у Повітряних силах і ВМС із близько 1 000 бойових літаків; 18 батальйонів зенітних ракет, а також морських підрозділів із приблизно 40 ракетних катерів і 24 підводних човнів, а також декілька есмінців і фрегатів.
Його матеріальний та персональний внесок навіть лише у сухопутні війська НАТО та інтегровану систему протиповітряної оборони в Центральній Європі становив близько 50 відсотків. Це означало, що під час холодної війни, уже до 1970-х років Бундесвер став найбільшими військовими силами Західної Європи після американських збройних сил у Європі - значно випереджаючи британські та французькі збройні сили.
У мирний час чисельність Бундесверу становила 495 000 військовослужбовців. У разі війни він міг мобілізувати 1,3 мільйона військовослужбовців, залучивши резервістів.
24.12.2025 05:58 Ответить
Між 1956 і 2011 роками Німеччина призивала чоловіків, які підлягали обов'язковій військовій службі.
Німеччина призупинила призов 1 липня 2011 року.
Хоча німецька конституція зберігає юридичні механізми для повторного введення призову в Німеччині, наразі призову підлягають лише чоловіки старші 18 років, тоді як жінок за жодних обставин не можна змушувати «служити зі зброєю».
24.12.2025 06:09 Ответить
Ті, хто відмовлявся, мусили проходити цивільну альтернативну службу, яка тривала стільки ж, скільки й військова служба.
Якщо призваний чоловік відмовлявся служити в армії та від альтернативної служби, він підлягав юридичному переслідуванню та ув'язненню.
Це ніколи не був військовий суд.
Зазвичай обвинувачений переслідувався відповідно до закону про неповнолітніх і теоретично міг бути оштрафований або ув'язнений на строк до п'яти років.
На практиці найчастіше покаранням були три місяці ув'язнення, оскільки триваліші терміни для першого покарання фіксувалися в його Polizeiliches Führungszeugnis (сертифікат поведінки).
24.12.2025 06:21 Ответить
Маніпулятивна стаття,з обов'язковим використанням вигаданим в оп терміном " ухилянт" , в оригіналі мова йдеться про ВІДМОВНИКІВ.
24.12.2025 06:12 Ответить
Просрочений диктатор підмінює поняття щоб 2 ку в кацапію відсилати і мамі римі в ізраїль
24.12.2025 07:27 Ответить
Маніпулятивний твій висер ухилянта.
Німці за саму відсутність заповненої анкети в мирний час штрафують на 1000 євро.
А вас уїбанів під час війни на срані 400 євро штрафують а ви верещите про страшні утиски.
24.12.2025 09:36 Ответить
400 євро в заможній Німеччині і 400 євро у країні третього світу - це дуже різні величини, уїбан-окупант Юрасік-підарасік.
24.12.2025 12:10 Ответить
Це тому такі глиноміси як ти мільйонами дають хабарі по 10к євро щоб відмазатись, чорт парашний? )) зубажіння зубажінням а як ухилятись - то можна і валюту з-під матрацу дістати?
24.12.2025 12:14 Ответить
Ну звичайно, краще...
А як мокаль під хатою стоятиме то підеш служити до нього. І стрілятимеш Українців не задумуючись. Гнида!!!
24.12.2025 07:22 Ответить
А цікаво - а куди вони будуть драпати?
24.12.2025 06:20 Ответить
як куди , до дідів в Аргентину !
24.12.2025 06:41 Ответить
В нейтральну Швейцарію
24.12.2025 07:28 Ответить
Ухиляється чи не ухиляється людина від військової служби вирішує суд. Має бути позовна заява, впровадження, розгляд і рішення суду. Все інше - дешева пропаганда і калька з кацапської уклоніст
24.12.2025 07:49 Ответить
Не сци, там зможуть налагодити масове обілечування згідно закону.
24.12.2025 09:37 Ответить
більшіть з ауслендерьким походженням
в разі війни відмовляються захищати Німеччину
і мають намір взагалі втікти на свої істєрічєскіє родіни
відкриті ворота для кацапні.
24.12.2025 08:01 Ответить
Не треба так хвилюватися за німців, вони розумні люди і ні з ким воювати не будуть. Просто забашляють ще трохи грошей одному потужному лідору на сході, щоб той відловив побільше м'яса на вулицях і далі тримав 'щит європи'.
24.12.2025 09:04 Ответить
Всі німецькі ухилянти і не ухилянти скинуться по штуці євро і оплатять ще рік (а потім два, а потім три, гроші є) безпекових послуг, і все в них буде добре, не хвилюйтеся.
24.12.2025 09:16 Ответить
А як же, а Мерц він же **** по роялю стукав, він тупий і не знає як правильно вибудувати примусові заходи.
Давай ще ригани що німці будуть в Рейн стрибати і через Альпи бігти.
24.12.2025 09:39 Ответить
Це ви сказали. А взагалі правду не зміниш, навіть якщо на кожен коментар відповісти в стилі "ви все брешете")
24.12.2025 09:45 Ответить
Мертц думає шо німці побіжать захищати землі
та інші активи BlackRock

Думаю мертцу скоро німчура дадуть тумака під зад..
24.12.2025 09:18 Ответить
Забув Мерц спитати малоросіянського усциклянта що йому робити.
24.12.2025 09:40 Ответить
В Мерца рейтинг то мінус 75 відсотків.
24.12.2025 10:14 Ответить
Уявляю собі німецьких тцкашників на бусиках на вулицях Берліну, Мюнхена і Гамбурга. )))
24.12.2025 09:45 Ответить
Паразитизм на Америке закончился. Пора всем женоподобным немецким хлопчикам становится мужчинами.
24.12.
Згідно з ухваленим законом, із 2026 року всі громадяни Німеччини чоловічої статі після досягнення 18 років зобов'язані заповнити спеціальну анкету. У ній зазначатиметься інформація про стан здоров'я та готовність до проходження військової служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3592106

І де ж тут рівність,про яку патякають ліваки,феміністки і феміністки?Якщо тут немає рівності,то і в жінок не може бути рівних прав.Чи не так?
24.12.2025 10:18 Ответить
мої лапочкі - 18-24!
може сирнічкі якісь зляпати зі сметанкою?
24.12.2025 12:06 Ответить
в нас тута 'золотий трампа-флот злупився'
а чому б Україні свій, смарагдовий, не заміндичятити?
24.12.2025 12:25 Ответить
 
 