Германские "уклонисты" рискуют получить штраф до 1000 евро
В Германии вводят новые правила воинского учета, которые предусматривают административную ответственность для молодых мужчин в случае игнорирования установленных процедур.
Соответствующие нормы закреплены в законе о военной службе, который в декабре одобрили обе палаты парламента ФРГ.
Новые правила воинского учета
Согласно принятому закону, с 2026 года все граждане Германии мужского пола по достижении 18 лет обязаны заполнить специальную анкету. В ней будет указываться информация о состоянии здоровья и готовности к прохождению военной службы.
В Министерстве обороны ФРГ пояснили, что отказ от заполнения анкеты будет рассматриваться как административное правонарушение. Сначала юношам будут присылать официальные напоминания, однако в случае дальнейшего игнорирования может быть наложен штраф в размере до 1000 евро.
"Уклонение от заполнения анкеты или представление ложных данных влечет за собой административную ответственность", — сообщили в Минобороны Германии.
Медицинская комиссия
Кроме штрафов, закон предусматривает возможность обязательного вызова призывников на медицинский осмотр. Если лицо без уважительных причин не явится в определенное время, к его доставке может быть привлечена гражданская полиция. В то же время в некоторых случаях допускается подача заявления об освобождении от прохождения медосмотра.
- Реформа призыва вызвала дискуссии в обществе и протесты среди немецкой молодежи.
Закон направлен на постепенное увеличение численности Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году, что требует ежегодного привлечения около 20 тысяч новобранцев.
- К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужную численность.
У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій із 36 бригадами та значно більше ніж 7 000 бойових танків, бронетанкових бойових машин піхоти та інших танків; 15 бойових льотних підрозділів у Повітряних силах і ВМС із близько 1 000 бойових літаків; 18 батальйонів зенітних ракет, а також морських підрозділів із приблизно 40 ракетних катерів і 24 підводних човнів, а також декілька есмінців і фрегатів.
Його матеріальний та персональний внесок навіть лише у сухопутні війська НАТО та інтегровану систему протиповітряної оборони в Центральній Європі становив близько 50 відсотків. Це означало, що під час холодної війни, уже до 1970-х років Бундесвер став найбільшими військовими силами Західної Європи після американських збройних сил у Європі - значно випереджаючи британські та французькі збройні сили.
У мирний час чисельність Бундесверу становила 495 000 військовослужбовців. У разі війни він міг мобілізувати 1,3 мільйона військовослужбовців, залучивши резервістів.
Німеччина призупинила призов 1 липня 2011 року.
Хоча німецька конституція зберігає юридичні механізми для повторного введення призову в Німеччині, наразі призову підлягають лише чоловіки старші 18 років, тоді як жінок за жодних обставин не можна змушувати «служити зі зброєю».
Це ніколи не був військовий суд.
Зазвичай обвинувачений переслідувався відповідно до закону про неповнолітніх і теоретично міг бути оштрафований або ув'язнений на строк до п'яти років.
На практиці найчастіше покаранням були три місяці ув'язнення, оскільки триваліші терміни для першого покарання фіксувалися в його Polizeiliches Führungszeugnis (сертифікат поведінки).
Німці за саму відсутність заповненої анкети в мирний час штрафують на 1000 євро.
