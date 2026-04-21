В Германии предлагают привлекать в армию людей до 70 лет

В Германии обсуждают возможность повышения возрастного предела службы для резервистов.

Как сообщает об этом говорится в инициативе президента Союза резервистов Германии Бастиана Эрнста, которую опубликовало издание Bild.

По его словам, страна должна лучше использовать потенциал пожилых граждан, поскольку многие из них остаются физически активными и могут быть полезны для армии.

Предложение о расширении возрастных границ службы

Бастиан Эрнст предложил повысить предельный возраст пребывания в резерве с 65 до 70 лет. Он считает, что это позволит укрепить обороноспособность страны на фоне нехватки молодых кадров.

Также он подчеркнул важность привлечения людей с опытом службы и гражданской профессиональной подготовки.

"Сегодня люди дольше остаются физически активными, и этот ресурс необходимо использовать для укрепления вооруженных сил", — отметил Эрнст.

Читайте: РФ планирует остановить транзит нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, — Reuters

Планы в отношении армии и политические решения

Инициатива согласуется с планами Министерства обороны Германии, которое предусматривает увеличение численности армии до 260 тысяч военнослужащих и около 200 тысяч резервистов к 2035 году.

В то же время в стране уже приняты политические договоренности о возможном "призыве по необходимости" в случае нехватки военных кадров. Также обсуждается расширение системы общей службы для молодежи.

К слову, Финляндия ранее также приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.

Читайте: Германия и Франция предлагают варианты "символического" членства Украины в ЕС, — FT