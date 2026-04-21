Новости Военная служба в Германии
В Германии предлагают привлекать в армию людей до 70 лет

В Германии обсуждают возможность повышения возрастного предела службы для резервистов.

Как сообщает  об этом говорится в инициативе президента Союза резервистов Германии Бастиана Эрнста, которую опубликовало издание Bild.

По его словам, страна должна лучше использовать потенциал пожилых граждан, поскольку многие из них остаются физически активными и могут быть полезны для армии.

Предложение о расширении возрастных границ службы

Бастиан Эрнст предложил повысить предельный возраст пребывания в резерве с 65 до 70 лет. Он считает, что это позволит укрепить обороноспособность страны на фоне нехватки молодых кадров.

Также он подчеркнул важность привлечения людей с опытом службы и гражданской профессиональной подготовки.

"Сегодня люди дольше остаются физически активными, и этот ресурс необходимо использовать для укрепления вооруженных сил", — отметил Эрнст.

Планы в отношении армии и политические решения

Инициатива согласуется с планами Министерства обороны Германии, которое предусматривает увеличение численности армии до 260 тысяч военнослужащих и около 200 тысяч резервистов к 2035 году.

В то же время в стране уже приняты политические договоренности о возможном "призыве по необходимости" в случае нехватки военных кадров. Также обсуждается расширение системы общей службы для молодежи.

армия (8284) Германия (7465) резервисты (65)
Тоді вже беріть ветеранів вермахту - більше захисту отримаєте!...
21.04.2026 22:30 Ответить
мне еще далеко -но я бы пошел в Вермахт..по крайней мере-в былые времена. физды давали всей Европе..Художник толк понимал в войне.и сам был герой первой мировой.единственная награда-Железный крест.которым очень гордился. ни тебе геев,ни тебе пид...ров,ни цыганвы.кончилась та Европа.((
21.04.2026 22:55 Ответить
Ви знаєте хто наваляв спартанцям - поцікавтесь ( ну і про спартанців поцікавтесь ).
21.04.2026 23:16 Ответить
головне щоб наша влада не взяла це за приклад, бо буде пісец
21.04.2026 22:33 Ответить
Це вже друга новина, перша на цю тему була де кілька місяцяв тому, про Фінляндію. Іде подготовка (обробка) суспільної думки
21.04.2026 22:38 Ответить
Учатся пускать в расход пожилых. Потому что они бесполезная нагрузка для бюджета.
21.04.2026 22:52 Ответить
Це ніяка не дивина, коли є нестача людей. У Ізраїлі теж є добровольці навіть за 70, аби здоров'я дозволяло. Не дивно, що старіюча Європа теж це наслідує.
21.04.2026 22:46 Ответить
Все больше убеждаюсь что немцы самые большие фрики Европы. Не дарма у них была самая психически больная идеология за всю историю человечества.
21.04.2026 22:35 Ответить
А можливо просто справа в тому що тривалість життя в Німеччині вже перевалила за 80 років а німецькі пенсіонери подорожують світом де займаються альпінізмом, серфінгом і ведуть активний спосіб життя?
21.04.2026 22:50 Ответить
Вы всерьез видите разницу между той идеологией и идеей о еврейской исключительности и богоизбранности?
21.04.2026 22:53 Ответить
Арабов пусть заставят воевать. Я бы на такое посмотрел бы)
21.04.2026 22:45 Ответить
Здається мені результат буде тотожний до афганської урядової армії, яку створили та навчали амери.
21.04.2026 22:51 Ответить
Ну все..викопуйте дідуся Адіка та пра-дідуся Бісмарка
21.04.2026 22:53 Ответить
Та вони вже й у стройбат не годяться.
21.04.2026 22:59 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків у Німеччині становить понад 78-79 років. В Україні цей показник складає близько 57-66 років
21.04.2026 23:00 Ответить
Да, да, так само "планують," як і дозвіл на виїзд з країни давати. ******* наші трохи прибрехати
21.04.2026 23:17 Ответить
 
 