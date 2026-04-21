УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Військова служба в Німеччині
3 658 22

У Німеччині пропонують залучати до армії людей до 70 років

Німеччина пропонує підвищити вік резервістів до 70 років

У Німеччині обговорюють можливість підвищення вікової межі служби для резервістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ініціативі президента Союзу резервістів Німеччини Бастіана Ернста, яку опублікувало видання Bild.

За його словами, країна має краще використовувати потенціал старших громадян, оскільки багато з них залишаються фізично активними та можуть бути корисними для армії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пропозиція щодо розширення вікових меж служби

Бастіан Ернст запропонував підвищити граничний вік перебування у резерві з 65 до 70 років. Він вважає, що це дозволить зміцнити обороноздатність країни на тлі нестачі молодих кадрів.

Також він наголосив на важливості залучення людей із досвідом служби та цивільної професійної підготовки.

"Люди сьогодні довше залишаються фізично активними, і цей ресурс необхідно використовувати для посилення збройних сил", — зазначив Ернст.

Плани щодо армії та політичні рішення

Ініціатива узгоджується з планами Міністерства оборони Німеччини, яке передбачає збільшення чисельності армії до 260 тисяч військовослужбовців і близько 200 тисяч резервістів до 2035 року.

Водночас у країні вже ухвалено політичні домовленості щодо можливого "призову за потребою" у разі нестачі військових кадрів. Також обговорюється розширення системи загальної служби для молоді.

Автор: 

армія (3714) Німеччина (7979) резервісти (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Тоді вже беріть ветеранів вермахту - більше захисту отримаєте!...
показати весь коментар
21.04.2026 22:30 Відповісти
+13
Учатся пускать в расход пожилых. Потому что они бесполезная нагрузка для бюджета.
показати весь коментар
21.04.2026 22:52 Відповісти
+12
головне щоб наша влада не взяла це за приклад, бо буде пісец
показати весь коментар
21.04.2026 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
мне еще далеко -но я бы пошел в Вермахт..по крайней мере-в былые времена. физды давали всей Европе..Художник толк понимал в войне.и сам был герой первой мировой.единственная награда-Железный крест.которым очень гордился. ни тебе геев,ни тебе пид...ров,ни цыганвы.кончилась та Европа.((
показати весь коментар
Ви знаєте хто наваляв спартанцям - поцікавтесь ( ну і про спартанців поцікавтесь ).
показати весь коментар
показати весь коментар
22.04.2026 00:32 Відповісти
показати весь коментар
Це вже друга новина, перша на цю тему була де кілька місяцяв тому, про Фінляндію. Іде подготовка (обробка) суспільної думки
показати весь коментар
показати весь коментар
вот не скажи

старики двигатели экономик, так как они потребляют в основном местное и платят за местные услуги и сервисы.
показати весь коментар
22.04.2026 01:11 Відповісти
Це ніяка не дивина, коли є нестача людей. У Ізраїлі теж є добровольці навіть за 70, аби здоров'я дозволяло. Не дивно, що старіюча Європа теж це наслідує.
показати весь коментар
21.04.2026 22:46 Відповісти
Ви добре підмітили. Хочу сказати з впевненістю, що оця х...я з півищенням начто віку резервістів в Німеччині, направлена виключно для того аби наші воїни- Костенко та воїни - мережки, воїни-потураєви кивнули в бік Німеччини як аргумент.і запровадили це в Україні. Поперше одразу збільшується стадо тих кого можна підстригти на бабло.під.час «оповіщень», по друге більшає одноденного.ресурсу, на який можна списати мільярди з військового бюджету.
В Німеччині, цього ніколи ж не буде, як не стало і обмежень на виїзд чоловіків, бо.там одразу владі пообіцяли сплести не тільки лапті, а.пересадитипо камерах за обмеження прав громадян.
Це ми унікальні у своїй.терплячості.
показати весь коментар
22.04.2026 07:26 Відповісти
Все больше убеждаюсь что немцы самые большие фрики Европы. Не дарма у них была самая психически больная идеология за всю историю человечества.
показати весь коментар
21.04.2026 22:35 Відповісти
А можливо просто справа в тому що тривалість життя в Німеччині вже перевалила за 80 років а німецькі пенсіонери подорожують світом де займаються альпінізмом, серфінгом і ведуть активний спосіб життя?
показати весь коментар
21.04.2026 22:50 Відповісти
Вы всерьез видите разницу между той идеологией и идеей о еврейской исключительности и богоизбранности?
показати весь коментар
21.04.2026 22:53 Відповісти
Арабов пусть заставят воевать. Я бы на такое посмотрел бы)
показати весь коментар
21.04.2026 22:45 Відповісти
Здається мені результат буде тотожний до афганської урядової армії, яку створили та навчали амери.
показати весь коментар
21.04.2026 22:51 Відповісти
Ну все..викопуйте дідуся Адіка та пра-дідуся Бісмарка
показати весь коментар
21.04.2026 22:53 Відповісти
Та вони вже й у стройбат не годяться.
показати весь коментар
21.04.2026 22:59 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків у Німеччині становить понад 78-79 років. В Україні цей показник складає близько 57-66 років
показати весь коментар
21.04.2026 23:00 Відповісти
Да, да, так само "планують," як і дозвіл на виїзд з країни давати. ******* наші трохи прибрехати
показати весь коментар
21.04.2026 23:17 Відповісти
 
 