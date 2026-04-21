У Німеччині пропонують залучати до армії людей до 70 років

У Німеччині обговорюють можливість підвищення вікової межі служби для резервістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ініціативі президента Союзу резервістів Німеччини Бастіана Ернста, яку опублікувало видання Bild.

За його словами, країна має краще використовувати потенціал старших громадян, оскільки багато з них залишаються фізично активними та можуть бути корисними для армії.

Пропозиція щодо розширення вікових меж служби

Бастіан Ернст запропонував підвищити граничний вік перебування у резерві з 65 до 70 років. Він вважає, що це дозволить зміцнити обороноздатність країни на тлі нестачі молодих кадрів.

Також він наголосив на важливості залучення людей із досвідом служби та цивільної професійної підготовки.

"Люди сьогодні довше залишаються фізично активними, і цей ресурс необхідно використовувати для посилення збройних сил", — зазначив Ернст.

Плани щодо армії та політичні рішення

Ініціатива узгоджується з планами Міністерства оборони Німеччини, яке передбачає збільшення чисельності армії до 260 тисяч військовослужбовців і близько 200 тисяч резервістів до 2035 року.

Водночас у країні вже ухвалено політичні домовленості щодо можливого "призову за потребою" у разі нестачі військових кадрів. Також обговорюється розширення системи загальної служби для молоді.

До слова, Фінляндія раніше також ухвалила закон про підвищення віку резервістів до 65 років. У Міноборони очікують, що до 2031 року чисельність резерву зросте до 1 млн осіб.

