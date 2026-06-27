Німеччина може повернути обов’язковий призов через загрозу РФ, - The Telegraph
Через російську загрозу в Німеччині порушили питання повернення обов'язкової військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Німеччина може відновити призов уже до 2027 року
За даними видання, Берлін розглядає можливість повернення обов'язкової військової служби для чоловіків уже до 2027 року. У країні побоюються, що добровольців не вистачить для посилення війська на тлі загрози з боку Росії.
Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп заявив, що владі доведеться повернути призов, якщо добровільний набір не дасть потрібного результату.
Добровольців для Бундесверу бракує
"Якщо нам не вдасться досягти цих цілей за рахунок добровільного набору, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову", - наголосив він.
За його словами, остаточне рішення має бути ухвалено до 31 липня наступного року.
Як зазначається, останніми роками Німеччина намагається збільшити чисельність армії, але стикається з нестачею охочих служити. Попри зростання оборонних витрат, набрати достатню кількість новобранців поки не вдається.
Мерц планує збільшити чисельність армії до 260 тисяч військових
Канцлер Фрідріх Мерц поставив мету збільшити чисельність Бундесверу приблизно зі 185 тисяч до 260 тисяч військових до 2035 року. Однак у парламенті сумніваються, що цього вдасться досягти лише за рахунок добровольців.
У Німеччині обов'язкову військову службу скасували ще у 2011 році. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання оборони та безпеки знову стали одним із головних пріоритетів для країни.
Німецький депутат також попередив, що Росія може становити загрозу для країн НАТО вже до кінця десятиліття. Саме тому, на його думку, Німеччина має серйозно готуватися до можливих викликів.
Німеччина останнім часом активно переглядає свою оборонну політику на тлі війни Росії проти України.
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