Німеччина може повернути обов’язковий призов через загрозу РФ, - The Telegraph

Через російську загрозу в Німеччині порушили питання повернення обов'язкової військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Німеччина може відновити призов уже до 2027 року

За даними видання, Берлін розглядає можливість повернення обов'язкової військової служби для чоловіків уже до 2027 року. У країні побоюються, що добровольців не вистачить для посилення війська на тлі загрози з боку Росії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп заявив, що владі доведеться повернути призов, якщо добровільний набір не дасть потрібного результату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький журнал Der Spiegel розкритикували за заголовок "Наша війна проти Росії": забули про жертви України

Добровольців для Бундесверу бракує

"Якщо нам не вдасться досягти цих цілей за рахунок добровільного набору, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову", - наголосив він.

За його словами, остаточне рішення має бути ухвалено до 31 липня наступного року.

Як зазначається, останніми роками Німеччина намагається збільшити чисельність армії, але стикається з нестачею охочих служити. Попри зростання оборонних витрат, набрати достатню кількість новобранців поки не вдається.

Також читайте: Німеччина готова "сьогодні вночі" бомбардувати Санкт-Петербург у разі нападу РФ на НАТО, - командувач ВПС Нойман

Мерц планує збільшити чисельність армії до 260 тисяч військових

Канцлер Фрідріх Мерц поставив мету збільшити чисельність Бундесверу приблизно зі 185 тисяч до 260 тисяч військових до 2035 року. Однак у парламенті сумніваються, що цього вдасться досягти лише за рахунок добровольців.

У Німеччині обов'язкову військову службу скасували ще у 2011 році. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання оборони та безпеки знову стали одним із головних пріоритетів для країни.

Німецький депутат також попередив, що Росія може становити загрозу для країн НАТО вже до кінця десятиліття. Саме тому, на його думку, Німеччина має серйозно готуватися до можливих викликів.

Читайте також: Пісторіус представив військову стратегію Німеччини: загроза з боку Росії залишається ключовою

Німеччина останнім часом активно переглядає свою оборонну політику на тлі війни Росії проти України.