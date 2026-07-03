Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що зберігає вдома запаси "на випадок війни" з РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що країна готується до можливого нападу, а він разом із дружиною вже мають вдома запаси "на випадок війни".
Про це він розповів в інтервʼю Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка Пісторіуса
Відповідаючи на запитання, чи підготувався він особисто до можливих кризових ситуацій, зокрема чи має запас води, консервів й радіо, Пісторіус сказав:
"Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів. Насамперед ми подбали про достатній запас води".
Оборонна війна та допомога Україні
Пісторіус також пояснив, чому раніше часто говорив про готовність до війни та закликав громадян готуватися. За його словами, він хотів розворушити суспільство й змусити німців усвідомити загрози.
Проте його позиція не змінилася: Бундесвер готується до оборонної війни, щоб ніхто не наважився напасти на Німеччину. Для цього німці, зокрема, активно впроваджують технології безпілотників, переймаючи бойовий досвід України, розповів міністр.
- Пісторіус додав, що війна РФ проти України "можливо, увійшла у вирішальну фазу", тому Німеччина вже готує близько €12 мільярдів у межах нового пакета допомоги НАТО на €40 мільярдів.
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