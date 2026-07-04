Если РФ бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом, — Ринкевичс
В Латвии не исключают возможности эскалации со стороны России против стран НАТО, однако считают, что Альянс отреагирует надлежащим образом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Deutsche Welle.
НАТО ответит должным образом
"Мы должны быть готовы (к эскалации со стороны России. – Ред.). Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто выразить очень, очень краткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом", – отметил Ринкевичс.
По его словам, на данный момент Россия не имеет возможности осуществить полномасштабное вторжение в какую-либо страну НАТО. Причина в том, что у РФ не хватает для этого войск.
Мир в Украине и оборона Европы
Ринкевичс считает, что достичь мира в Украине невозможно без Европы. Он отметил, что "в наших интересах", чтобы Украина смогла стать членом Европейского Союза. В частности, из соображений безопасности.
Также Ринкевичс подчеркнул, что расходы на оборону в размере 5% ВВП являются недостаточными. По его словам, истинное значение имеют оборонные возможности.
"У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью", — пояснил он.
Кроме того, президент Латвии ответил на вопрос, сможет ли Европа заменить контингент США после того, как Вашингтон сократит его в европейских странах.
Он сказал, что для наращивания уровня возможностей, которые Соединенные Штаты предоставляют для обороны Европы, требуются время, деньги и инвестиции в персонал и оборудование.
"Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы сделать НАТО успешным как Альянс", — подытожил он.
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