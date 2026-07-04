Якщо РФ кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином, - Рінкевичс

У Латвії не відкидають можливості ескалації з боку Росії проти країн НАТО, однак вважають, що Альянс відповість належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю для Deutsche Welle.

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НАТО відповість належним чином

"Ми маємо бути готовими (до ескалації з боку Росії – ред.). Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином", - зазначив Рінкевичс.

За його словами, станом на зараз Росія не має можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО. Причина в тому, що РФ бракує для цього військ.

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Мир в Україні і оборона Європи

Рінкевичс вважає, що досягти миру в Україні неможливо без Європи. Він зауважив, що "в наших інтересах", щоб Україна змогла стати членом Європейського Союзу. Зокрема з міркувань безпеки.

Також Рінкевичс наголосив, що витрати на оборону у розмірі 5% ВВП є недостатніми. За його словами, що справжнє значення мають оборонні можливості.

"Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю", - пояснив він.

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Крім того, президент Латвії відповів на запитання, чи зможе Європа замінити контингент США після того, як Вашингтон скоротить його у європейських країнах.

Він сказав, що для нарощування рівня можливостей, які Сполучені Штати надають для оборони Європи - потрібен час, гроші та інвестиції у персонал та обладнання.

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"Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс", - підсумував він.