Росія півтора року шпигувала за ядерними об’єктами Європи за допомогою дронів, - The Guardian

Росія протягом півтора року проводила масштабну операцію зі спостереження за стратегічними ядерними об'єктами у країнах Європи, використовуючи для цього безпілотники, які запускали з кораблів "тіньового флоту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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За даними видання, аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зафіксували щонайменше 144 випадки використання російських дронів у понад десяти європейських країнах. Такі інциденти почалися наприкінці 2024 року.

Ціллю були ядерні об'єкти НАТО

Серед об'єктів, над якими помічали російські безпілотники, називають британську авіабазу Лейкенхіт, де розміщена американська ядерна зброя, французьку базу атомних підводних човнів Іль-Лонг, а також авіабази Кляйне-Брогель у Бельгії та Фолькель у Нідерландах, де зберігаються американські ядерні боєприпаси.

Крім того, у вересні 2025 року через активність дронів тимчасово закривали аеропорт Копенгагена.

"Західним військовим не вдалося перехопити чи збити жоден із цих безпілотників", – зазначає The Guardian.

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Дрони запускали з цивільних суден

За інформацією видання, операцію координувало російське ГРУ. Безпілотники запускали з цивільних суден і танкерів, які перебували в міжнародних водах із вимкненими системами відстеження.

Французькі військові отримали докази використання цивільних суден у таких операціях після затримання танкера "Боракай". На його борту перебували капітан із Китаю та двоє російських найманців.

Аналітики вважають, що Кремль використовував ці операції не лише для збору розвідувальної інформації про об'єкти та логістику НАТО, а й для психологічного тиску на країни Заходу.

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