Россия полтора года шпионила за ядерными объектами Европы с помощью дронов, - The Guardian

В течение полутора лет Россия проводила масштабную операцию по наблюдению за стратегическими ядерными объектами в странах Европы, используя для этого беспилотники, которые запускались с кораблей "теневого флота".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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По данным издания, аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) зафиксировали как минимум 144 случая использования российских дронов в более чем десяти европейских странах. Такие инциденты начались в конце 2024 года.

Целью были ядерные объекты НАТО

Среди объектов, над которыми замечали российские беспилотники, называют британскую авиабазу Лейкенхит, где размещено американское ядерное оружие, французскую базу атомных подводных лодок Иль-Лонг, а также авиабазы Кляйне-Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах, где хранятся американские ядерные боеприпасы.

Кроме того, в сентябре 2025 года из-за активности дронов временно закрывали аэропорт Копенгагена.

"Западным военным не удалось перехватить или сбить ни один из этих беспилотников", — отмечает The Guardian.

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Дроны запускали с гражданских судов

По информации издания, операцию координировало российское ГРУ. Беспилотники запускали с гражданских судов и танкеров, находившихся в международных водах с отключенными системами слежения.

Французские военные получили доказательства использования гражданских судов в таких операциях после задержания танкера "Боракай". На его борту находились капитан из Китая и двое российских наемников.

Аналитики считают, что Кремль использовал эти операции не только для сбора разведывательной информации об объектах и логистике НАТО, но и для психологического давления на страны Запада.

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