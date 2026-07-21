Велика Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету на випадок війни з Росією, - Telegraph

Велика Британія та Німеччина почали працювати над секретною програмою розробки далекобійних ракет для стримування Росії у разі повноцінної агресії. Зброя має знищувати ворожі стратегічні цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Про це пише Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ракету?

Зазначається, що проєкт, під назвою Deep Precision Strike (DPS), мають реалізувати до 2034 року. Завдяки цьому європейські союзники зможуть знищувати штаби та логістичні шляхи в російському тилу.

Нині Лондон та Берлін розглядають два варіанти нової зброї: низьколітальну крилату ракету, яка зможе оминати російські системи ППО, або ж гіперзвукову ракету, що рухатиметься вп'ятеро швидше за звук. Країни планують створити ракету з дальністю польоту понад 2 000 км, здатну знищувати логістичні маршрути та інші стратегічні обʼєкти в тилу російської армії.

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Програма розробки

Програма DPS оцінюється у 30 мільярдів фунтів стерлінгів та об'єднує 12 країн НАТО. Очікується, що фінансуватиме проєкт Берлін, тоді як Лондон надасть технології.

Водночас британська сторона хоче, щоб уже у 2027 році програма перейшла від політичних домовленостей до повноцінної розробки. За даними джерел, проєкт передбачає поєднання фінансування Німеччини та британського досвіду у сфері виробництва високоточної зброї.

Окрім ракетної програми, країни розробляють морські безпілотники, будують артилерійський виробничий комплекс Gun Hall та випускають оновлені бронемашини Boxer для британської армії.

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Довгий термін реалізації

Зазначається, що для британців проєкт просувається хорошими темпами, і він може стати символом того, як Європа позбувається залежності від американської військової підтримки.

Водночас Telegraph додає, що частина військових експертів вважає графік розробки програми надто повільним.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес назвав десятирічний графік "абсурдним", зауваживши, що Україна вже має безпілотники, здатні долати близько 2 000 кілометрів із великою бойовою частиною: "Ми ж не говоримо про висадку людей на Місяць".

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