Россия любит, когда мы напуганы, важно показать, что НАТО стоит за нашей спиной, - Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что победа Украины важна не только для безопасности НАТО, но и для всего Балтийского региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил перед началом встречи лидеров на саммите НАТО в Анкаре.

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Безопасность Украины

Так, Ринкевичс выразил надежду, что на саммите НАТО будут приняты решения, необходимые для поддержки Украины.

"Если Украина победит, мы все будем в большей безопасности. Если у Украины проблемы, то и НАТО, и особенно Балтийский регион, не так безопасны", - убежден он.

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Угрозы для Латвии

Что касается непосредственных угроз для Латвии, Ринкевичс отметил, что не ожидает военного нападения, подобного тому, которое произошло в Украине.

"Но мы находимся под постоянной гибридной атакой. И важно напомнить миру о том, что необходимо устранить наши слабые места: противовоздушная оборона, защита от дронов. Что касается гибридных атак, то мы должны быть готовы", - подчеркнул он.

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"Россия любит, когда мы напуганы. И когда мы говорим о каких-либо угрозах для восточного фланга, важно показать, что НАТО стоит за нашей спиной. И если мы говорим, что будет атака, то должны сказать, что будем бороться. Латвия будет сражаться, соседи будут сражаться и весь Альянс будет сражаться", - подчеркнул Ринкевичс.