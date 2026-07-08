РФ любить, коли ми налякані, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною, - Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що перемога України важлива не лише для безпеки НАТО, а й усього Балтійського регіону.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі.
Безпека України
Так, Рінкевичс висловив сподівання, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення, потрібні для підтримки України.
"Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в України проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон, не такі безпечні", – переконаний він.
Загрози для Латвії
Щодо безпосередніх загроз для Латвії, Рінкевичс зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні.
"Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою. І важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця: протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові", – наголосив він.
"Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь Альянс буде боротися", – наголосив Рінкевичс.
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