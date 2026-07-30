Нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует о том, что война РФ выходит за пределы Украины и угрожает безопасности НАТО и ЕС, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике массированное нападение России на Украину и нарушение воздушного пространства Польши крылатой ракетой РФ.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза безопасности НАТО и ЕС

"Россия вновь выбрала террор вместо мира. Каждая ракета, направленная против украинских гражданских лиц, является еще одним напоминанием о том, что потакание агрессии только разжигает агрессора. Гражданские лица никогда не должны просыпаться от ракет и дронов. Ответственность за эту войну несет исключительно Россия", — говорится в сообщении.

Он отметил, что во время ракетного удара РФ по Украине было также нарушено воздушное пространство Польши.

"Это еще одно напоминание о том, что война России выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС", — подчеркнул Цахкна.

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Давление на РФ

"Эти атаки только укрепляют нашу решимость и демонстрируют, что Европа должна усилить давление на Кремль. Каждая упущенная возможность ужесточить санкции и еще больше изолировать Россию посылает неверный сигнал. Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не будет привлечена к полной ответственности", – добавил он.

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