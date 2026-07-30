РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12099 посетителей онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО Угроза агрессии рф для Европы
1 328 18

Нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует о том, что война РФ выходит за пределы Украины и угрожает безопасности НАТО и ЕС, - Цахкна

Цахкна о ракете в Польше

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике массированное нападение России на Украину и нарушение воздушного пространства Польши крылатой ракетой РФ.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза безопасности НАТО и ЕС

"Россия вновь выбрала террор вместо мира. Каждая ракета, направленная против украинских гражданских лиц, является еще одним напоминанием о том, что потакание агрессии только разжигает агрессора. Гражданские лица никогда не должны просыпаться от ракет и дронов. Ответственность за эту войну несет исключительно Россия", — говорится в сообщении.

Он отметил, что во время ракетного удара РФ по Украине было также нарушено воздушное пространство Польши.

"Это еще одно напоминание о том, что война России выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС", — подчеркнул Цахкна.

Читайте также: Прямое военное нападение РФ на НАТО пока невозможно, — министр обороны Латвии Мелнис

Давление на РФ

"Эти атаки только укрепляют нашу решимость и демонстрируют, что Европа должна усилить давление на Кремль. Каждая упущенная возможность ужесточить санкции и еще больше изолировать Россию посылает неверный сигнал. Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не будет привлечена к полной ответственности", – добавил он.

Читайте: Туск заявляет, что польская ПВО сбила бы российскую ракету, если бы та полетела дальше, а Косиняк-Камыш сообщил о "чрезвычайно тяжелой" ночи

Цахкна о ракете в Польше

Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

Автор: 

Польша (9633) Цахкна Маргус (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Пішла потужна отвєтка від представників НАТО. До вечора кацапню занудять балачками до смерті.
показать весь комментарий
30.07.2026 13:40 Ответить
+8
Та вже б нарешті вийшла, може до європи дійшло б нарешті, що війну треба всіма силами закінчувати, а не підживлювати (продовжуючи економічну співпрацю з рашкою).
показать весь комментарий
30.07.2026 13:35 Ответить
+4
Та не сумніваюсь, що значна частина польської "вати" скаже: це все українці винні, бо її не збили. Взагалі тут Бандера винний - чому? а тому що... Волинь і так далі...
показать весь комментарий
30.07.2026 13:42 Ответить

Загрузка...

 
 