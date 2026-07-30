Нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует о том, что война РФ выходит за пределы Украины и угрожает безопасности НАТО и ЕС, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике массированное нападение России на Украину и нарушение воздушного пространства Польши крылатой ракетой РФ.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Угроза безопасности НАТО и ЕС
"Россия вновь выбрала террор вместо мира. Каждая ракета, направленная против украинских гражданских лиц, является еще одним напоминанием о том, что потакание агрессии только разжигает агрессора. Гражданские лица никогда не должны просыпаться от ракет и дронов. Ответственность за эту войну несет исключительно Россия", — говорится в сообщении.
Он отметил, что во время ракетного удара РФ по Украине было также нарушено воздушное пространство Польши.
"Это еще одно напоминание о том, что война России выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС", — подчеркнул Цахкна.
Давление на РФ
"Эти атаки только укрепляют нашу решимость и демонстрируют, что Европа должна усилить давление на Кремль. Каждая упущенная возможность ужесточить санкции и еще больше изолировать Россию посылает неверный сигнал. Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не будет привлечена к полной ответственности", – добавил он.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
- Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
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