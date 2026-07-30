Сибига обсудил с Сикорским вторжение российской ракеты на территорию Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел экстренный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским после того, как российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Ключевые тезисы переговоров

Украинский дипломат выразил полную солидарность с Варшавой, высоко оценил оперативную реакцию польского правительства и предложил всю необходимую помощь в расследовании инцидента.

Дипломаты согласились, что укрепление ПВО Украины является неотложным приоритетом для всего евроатлантического сообщества.

Сибига предложил возобновить консультации с партнерами по вопросу привлечения их ресурсов для защиты воздушного пространства Украины, подчеркнув, что это прагматичный шаг для безопасности всего региона.

Глава МИД подчеркнул необходимость объединения усилий перед лицом российской агрессии, призвав отложить споры о прошлом ради противодействия острым вызовам настоящего.

"Считаю, что сегодняшнее ракетное вторжение является суровым напоминанием об ужасающей реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: пришло время сосредоточиться на противодействии угрозам настоящего, а не на спорных дебатах о прошлом", - подчеркнул Андрей Сибига.

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