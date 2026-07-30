Зеленський попередив про масований удар РФ ще напередодні, - Туск

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні масованого російського обстрілу попередив прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про підготовку масштабної атаки. Про це глава польського уряду повідомив під час термінової координаційної наради, яку скликали після порушення повітряного простору Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це Дональд Туск заявив, коментуючи підсумки своєї зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася 29 липня в Любліні.

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За словами польського прем'єра, під час переговорів президент України повідомив йому, що українська сторона має достовірні розвідувальні дані про підготовку Росією нового масштабного удару.

"Президент попередив мене, що вони мають точну інформацію про те, що Росія здійснить масовану атаку на Україну. Що існують обґрунтовані побоювання, що Росія посилюватиме атаки на Україну, зокрема повітряні", – сказав Туск.

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Він зазначив, що ніч після цієї зустрічі підтвердила серйозність отриманої інформації. Саме в Любліні, де проходили переговори із Зеленським, уночі також лунали сигнали повітряної тривоги через російську атаку поблизу польського кордону.

Туск повідомив, що під час зустрічі сторони домовилися й надалі розвивати співпрацю між Польщею та Україною у сфері сучасних систем протиракетної оборони.

За його словами, ця взаємодія триватиме незалежно від політичних дискусій чи тимчасових напружень у двосторонніх відносинах.

"Хочу підкреслити, що уряд докладатиме зусиль для співпраці з Україною в питанні безпеки польського та українського повітряного простору", – наголосив глава польського уряду.

Заява пролунала після чергової масованої комбінованої атаки Росії по Україні, під час якої окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. Одночасно польська сторона фіксувала загрозу для свого повітряного простору та приводила у готовність сили протиповітряної оборони.

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